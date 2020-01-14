Vụ người phụ nữ chở theo con nhỏ bị chém trên cầu: Hé lộ mối quan hệ bất ngờ của nạn nhân và nghi phạm

Xã hội 14/01/2020 09:03

Liên quan đến vụ chém người dã man xảy ra vào 13/1 tại Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm và mối quan hệ với nạn nhân.

Nhiều giờ qua, thông tin vụ chém người dã man xảy ra tại cầu Cứng (thuộc địa bàn phường Mỏ Chè, xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân là chị T.T.H. (đã có chồng và 1 con nhỏ, ngụ xã Bình Sơn, Thái Nguyên). Nghi phạm được xác định là La Đình Hợi (37 tuổi, chưa có gia đình, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

chem nguoi da man 1
Hình ảnh người đàn ông chém người dã man trên cầu gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua - Ảnh: Internet

Một cán bộ Công an TP Sông Công cho biết trên Zing, đối tượng Hợi hiện vẫn đang lẩn trốn, chưa ra trình diện. Cũng theo nguồn tin trên, chị H. làm việc ở xưởng gỗ, chồng làm tại xưởng xe máy. Hằng ngày khi vợ chồng đi làm, con gái gần 2 tuổi được gửi cho ông bà nội chăm sóc.

chem nguoi da man 2
Sau khi chém chị H., người đàn ông gửi bé gái cho người dân trông giùm - Ảnh: Internet

Được biết Hợi và nạn nhân từng là đồng nghiệp trong công ty cũ, gia đình không có mâu thuẫn gì với nghi phạm. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của người thân nghi phạm trên Vietnamnet, trong cuộc sống hằng ngày, Hợi là người hiền lành.

Hiện nạn nhân đã được người thân đưa đến Bệnh viện Quân đội 108 để phẫu thuật, ghép nối tay. Được biết chị H. bị chém đứt mất 3 ngón tay bên trái, gần cụt bàn tay phải.

chem nguoi da man 3
Sau khi hay tin, người nhà nạn nhân vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 13/1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người phụ nữ bị chém trên cầu, bên cạnh là đứa con nhỏ đang khóc thảm thiết. Vào thời điểm trên, chị H. đang chở con gái 15 tháng tuổi thì bị một người đàn ông ép dừng lại giữa cầu rồi dùng dao chém tới tấp.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thái Nguyên: Mẹ bị chặn xe chém tới tấp trên cầu, con nhỏ đứng cạnh gào khóc thảm thiết

Thái Nguyên: Mẹ bị chặn xe chém tới tấp trên cầu, con nhỏ đứng cạnh gào khóc thảm thiết

Người phụ nữ chạy xe chở con nhỏ trên cầu thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao chém tới tấp. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ chém người dã man này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Nguyên người phụ nữ bị chém trên cầu cố ý gây thương tích

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản