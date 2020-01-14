Liên quan đến vụ chém người dã man xảy ra vào 13/1 tại Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm và mối quan hệ với nạn nhân.

Nhiều giờ qua, thông tin vụ chém người dã man xảy ra tại cầu Cứng (thuộc địa bàn phường Mỏ Chè, xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân là chị T.T.H. (đã có chồng và 1 con nhỏ, ngụ xã Bình Sơn, Thái Nguyên). Nghi phạm được xác định là La Đình Hợi (37 tuổi, chưa có gia đình, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Hình ảnh người đàn ông chém người dã man trên cầu gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua - Ảnh: Internet

Một cán bộ Công an TP Sông Công cho biết trên Zing, đối tượng Hợi hiện vẫn đang lẩn trốn, chưa ra trình diện. Cũng theo nguồn tin trên, chị H. làm việc ở xưởng gỗ, chồng làm tại xưởng xe máy. Hằng ngày khi vợ chồng đi làm, con gái gần 2 tuổi được gửi cho ông bà nội chăm sóc.

Sau khi chém chị H., người đàn ông gửi bé gái cho người dân trông giùm - Ảnh: Internet

Được biết Hợi và nạn nhân từng là đồng nghiệp trong công ty cũ, gia đình không có mâu thuẫn gì với nghi phạm. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của người thân nghi phạm trên Vietnamnet, trong cuộc sống hằng ngày, Hợi là người hiền lành.

Hiện nạn nhân đã được người thân đưa đến Bệnh viện Quân đội 108 để phẫu thuật, ghép nối tay. Được biết chị H. bị chém đứt mất 3 ngón tay bên trái, gần cụt bàn tay phải.

Sau khi hay tin, người nhà nạn nhân vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 13/1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người phụ nữ bị chém trên cầu, bên cạnh là đứa con nhỏ đang khóc thảm thiết. Vào thời điểm trên, chị H. đang chở con gái 15 tháng tuổi thì bị một người đàn ông ép dừng lại giữa cầu rồi dùng dao chém tới tấp.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thái Nguyên: Mẹ bị chặn xe chém tới tấp trên cầu, con nhỏ đứng cạnh gào khóc thảm thiết Người phụ nữ chạy xe chở con nhỏ trên cầu thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao chém tới tấp. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ chém người dã man này.

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