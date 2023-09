Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra tranh chấp đất đai. Trong lúc mâu thuẫn, người chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay.

Mới đây, đại diện VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đơn vị này vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đinh Văn Đương (sinh năm 1972, trú tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, vì tranh chấp đất đai, người chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay. Nạn nhân là chị T.T.C. (sinh năm 1977, giáo viên tiểu học tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, Đương và chị C. kết hôn vào năm 2017. Đến tháng 6/2019, vợ chồng Đương ra tòa ly hôn. Sau khi ly hôn, giữa Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất rẫy tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành). Theo thông tin trên VTC, khi ly hôn Đương và chị C. không yêu cầu tòa giải quyết tài sản chung mà tự thỏa thuận nên dẫn đến tranh chấp phần đất rẫy khoảng 5ha. Trong đó, 1ha do chị C. mua vào năm 2004, 4ha còn lại do 2 vợ chồng khai phá thêm trong quá trình sống chung.

Ly hôn xong, chị C. cho bà Đặng Thị Hóa (sinh năm 1970, trú tại thôn 4, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) mượn phần đất rẫy để trồng cây.

Vào ngày 29/7 vừa qua, bà Hóa vào rẫy làm việc như thường lệ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đương đi xe máy đi vào chòi rẫy thì xảy ra tranh chấp với người phát cỏ trong đó.

Biết tin, chị C. đã vào rẫy để nói chuyện với Đương. Trong lúc tranh cãi, bà Hóa dùng dao chém Đương nhưng không trúng. Tức giận, Đương vào chòi lấy con dao khoảng 40cm để chém bà Hóa. Chị C. lên tiếng can ngăn nhưng không được.

Tiếp đó, Đương đánh bà Hóa nhưng không gây thương tích. Thấy vậy, đối tượng này đuổi theo, cầm dao chém vợ cũ nhiều nhát vào tay khiến nạn nhân bị đứt lìa gần cả 2 bàn tay. Gây án xong, đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

