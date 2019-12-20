Đắk Nông: Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất sau ly hôn

Tin nóng 20/12/2019 16:32

Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra tranh chấp đất đai. Trong lúc mâu thuẫn, người chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay.

Mới đây, đại diện VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đơn vị này vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đinh Văn Đương (sinh năm 1972, trú tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, vì tranh chấp đất đai, người chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay. Nạn nhân là chị T.T.C. (sinh năm 1977, giáo viên tiểu học tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, Đương và chị C. kết hôn vào năm 2017. Đến tháng 6/2019, vợ chồng Đương ra tòa ly hôn. Sau khi ly hôn, giữa Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất rẫy tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành). Theo thông tin trên VTC, khi ly hôn Đương và chị C. không yêu cầu tòa giải quyết tài sản chung mà tự thỏa thuận nên dẫn đến tranh chấp phần đất rẫy khoảng 5ha. Trong đó, 1ha do chị C. mua vào năm 2004, 4ha còn lại do 2 vợ chồng khai phá thêm trong quá trình sống chung.

Ly hôn xong, chị C. cho bà Đặng Thị Hóa (sinh năm 1970, trú tại thôn 4, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) mượn phần đất rẫy để trồng cây.

chong chem vo 1
Vì tranh chấp đất đai, chị C. bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 cánh tay - Ảnh: Infonet

Vào ngày 29/7 vừa qua, bà Hóa vào rẫy làm việc như thường lệ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đương đi xe máy đi vào chòi rẫy thì xảy ra tranh chấp với người phát cỏ trong đó.

Biết tin, chị C. đã vào rẫy để nói chuyện với Đương. Trong lúc tranh cãi, bà Hóa dùng dao chém Đương nhưng không trúng. Tức giận, Đương vào chòi lấy con dao khoảng 40cm để chém bà Hóa. Chị C. lên tiếng can ngăn nhưng không được.

Tiếp đó, Đương đánh bà Hóa nhưng không gây thương tích. Thấy vậy, đối tượng này đuổi theo, cầm dao chém vợ cũ nhiều nhát vào tay khiến nạn nhân bị đứt lìa gần cả 2 bàn tay. Gây án xong, đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Cụ ông 71 tuổi chém vợ dã man rồi tự tử mặc cháu nội liên tục cầu xin

Cụ ông 71 tuổi chém vợ dã man rồi tự tử mặc cháu nội liên tục cầu xin

Tận mắt chứng kiến cảnh ông nội dùng dao chém bà, đứa cháu hoảng loạn, liên tục cầu xin nhưng đối tượng vẫn không dừng tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Đắk Nông tranh chấp đất đai cố ý gây thương tích

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào