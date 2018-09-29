Tận mắt chứng kiến cảnh ông nội dùng dao chém bà, đứa cháu hoảng loạn, liên tục cầu xin nhưng đối tượng vẫn không dừng tay.

Hôm qua (28/9), Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Đức Thính (sinh năm 1947, ngụ ở Ba Vì, Hà Nội) về tội Giết người.

Nạn nhân là bà Doãn Thị Vượng (sinh năm 1948), người vợ đã sinh cho ông Thính 8 người con.

Theo cáo trạng, hôn nhân của ông Thính và bà Vượng không mấy êm thấm. Ông Thính thường xuyên uống rượu, đánh đập và đe dọa giết chết vợ. Không muốn tiếp tục sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ, bà Vượng đã chuyển sang sống nhờ nhà của con trai là anh Đinh Văn Thủ ở gần đó.

Tối ngày 19/3, sau khi uống rượu say, ông Thính nảy sinh ý định muốn đánh vợ nên sang nhà con trai tìm. Khi đi, đối tượng còn cầm theo một con dao. Đến nơi, nhìn thấy vợ và cháu nội đang xem tivi ở phòng khách, ông Thính gọi cháu ra mở cửa.

Mặc dù nạn nhân và cháu nội liên tục van xin nhưng ông Thính vẫn dùng dao chém vào đầu vợ dã man - Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng đến, bà Vượng đi vào phòng ngủ để tránh. Lúc này, ông Thính đi theo và kéo vợ ra ngoài. Sợ bị chồng đánh, bà Vượng liên tục kháng cự và cầu xin. Tuy nhiên người này dùng dao chém liên tiếp hai nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi thấy bà Vượng ngã xuống sàn, người chồng tiếp tục dùng dao chém thêm một nhát vào vùng đầu vợ mình.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đứa cháu vừa gọi ba mẹ vừa nói “cháu xin ông” để ông nội dừng tay. Nghe tiếng con trai, anh Thủ (con của ông Thính và bà Vượng) chạy đến can ngăn.

Sau đó, ông Thính dùng dao tự tử nhưng bất thành. Tiếp đó, người này lại trốn vào rừng tự tử nhưng không chết. Vì bị đau, ông Thính vứt dao và tiếp tục trốn trong rừng. Đến ngày 20/3, ông Thính bị bắt giữ.

Về phía nạn nhân, được người nhà đưa đi cứu chữa kịp thời nên không tử vong, nhưng phải sống đời thực vật. Tại cơ quan điều tra, ông Thính đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Trong phiên tòa xét xử hôm qua, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Đinh Đức Thính 18 năm tù giam.

Vụ chồng chém vợ hàng chục nhát dao lúc rạng sáng: Nạn nhân cam chịu ở cạnh chăm sóc chồng dù nhiều lần tính mạng mình bị đe dọa Nhiều năm nay, một mình bà H. phải tần tảo làm thuê làm mướn quần quật để kiếm tiền nuôi chồng bị bệnh thần kinh. Bà cam chịu ở cùng, chăm sóc chồng bất chấp việc mỗi lần lên cơn, người đàn ông này có thể đốt nhà, đánh đập bà vô cớ.

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