Người phụ nữ chạy xe chở con nhỏ trên cầu thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao chém tới tấp. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ chém người dã man này.

Hôm nay (13/1), trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ chém người dã man, nạn nhân là một phụ nữ chở con nhỏ.

Theo hình ảnh trong clip gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm ép một người phụ nữ chạy xe chở theo con nhỏ dừng lại trên cầu Cứng, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau đó, gã dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân, mặc cho đứa trẻ đứng cạnh gào khóc thảm thiết.

Vụ việc người đàn ông chém người dã man trên cầu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (TP Sông Công) chia sẻ trên Zing, nạn nhân bị chém cụt ngón tay, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo nguồn tin trên, lãnh đạo xã Bình Sơn đã phủ nhận thông tin cho rằng hung thủ là chồng của nạn nhân và chém người vì ghen tuông lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, sau khi hay tin, chồng nạn nhân đã vào viện với vợ.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, một số nhân chứng cho biết sau khi chém người mẹ xong, người đàn ông vứt dao xuống sông, bế con của nạn nhân đưa cho mọi người. Danh tính nghi can được xác định là La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Hiện đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiếu niên 16 tuổi cùng bạn dùng mã tấu chém chết bạn nhậu rồi tới công an đầu thú Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà thiếu niên 16 tuổi gọi cho bạn mang mã tấu tới truy sát anh Hồ khiến nạn nhân tử vong. Biết không thoát tội, cả 2 tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-nguyen-me-bi-chan-xe-chem-toi-tap-tren-cau-con-nho-dung-canh-gao-khoc-tham-thiet-348669.html