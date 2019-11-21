Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án con chém chết bố ruột tại Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị sát hại lúc đang ngủ.

Chiều nay (21/11), trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án con trai chém chết bố là ông Lãnh Văn Toàn (sinh năm 1977, ngụ xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ án con trai chém chết bố tại Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Nghi phạm là Lãnh Thanh Sơn (sinh năm 1996, con trai ông Toàn). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều 20/11, ông Toàn đang nằm ngủ trên sàn nhà thì bị Sơn dùng dao chém vào cổ dẫn đến tử vong. Được biết nghi phạm mắc bệnh tâm thần mấy năm nay. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Quảng Ngãi cũng vừa xảy ra vụ án tương tự. Cụ thể vào khoảng 17 giờ ngày 23/10, sau khi đi làm về, ông Hồ Văn Cường (ngụ thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và con bàng hoàng phát hiện bà Hồ Thị Ây (sinh năm 1941, vợ ông Cường) đã tử vong.

Vụ án người mẹ bị con trai tâm thần sát hại khiến dư luận địa phương xôn xao - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm chính là Hồ Ngọc Anh (sinh năm 1989, con ruột bà Ây). Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã giết chết mẹ mình. Được biết đối tượng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể căng trương lực, phải điều trị suốt nhiều năm qua.

Con giết mẹ ở Đắk Lắk vì làm ồn không ngủ được Không ngủ được vì người mẹ cứ la hét, chửi bới trong đêm, Y Thưa Niê đã dùng thắt lưng sát hại mẹ ruột.

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