Chỉ cần phụ huynh lơ là một vài giây thôi là tai nạn trẻ em có thể xảy ra. Mẹ con người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã phải nhập viện cấp cứu sau khi đi dạo trong vườn.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bức ảnh tai nạn trẻ em hy hữu thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Khuôn mặt xây xát, rớm máu của em bé 4 tuổi khiến ai nấy xót xa, đồng thời nhắc nhở bản thân phải chăm sóc con em mình cẩn thận, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cụ thể vào ngày 31/7, một người phụ nữ sống tại quận Maran, Malaysia bế con đi dạo quanh nhà để dỗ đứa trẻ đang quấy khóc không ngừng. Không ngờ cây sầu riêng trong vườn ''nổi hứng'' rụng trái, rơi thẳng vào đầu mẹ và sượt qua mặt con.

Tai nạn trẻ em khiến dân mạng xót xa - Ảnh: The Sun

Megat Zarulfais Megat Kamaruddin chồng của người phụ nữ "xui xẻo" cho biết: "Khi đang bế con trong vườn, vợ tôi nghe thấy tiếng sầu riêng rơi nên nhanh chóng ôm con bỏ chạy vào nhà. Nhưng thật không ngờ một quả sầu riêng tai hại đã làm tổn thương cả mẹ lẫn con. Đáng nói hơn là cây sầu riêng ấy không phải của gia đình chúng tôi, nó là của hàng xóm.

Quả sầu riêng rơi vào người vợ tôi trước, sau đó nảy lên rớt xuống người con tôi. Nếu nó rơi trực tiếp trên đỉnh đầu đứa nhỏ không biết hậu quả còn nặng nề thế nào''.

Sau khi kiểm tra, đứa trẻ đã được bệnh viện cho phép về nhà vì chỉ bị xây xát trên mặt, không bị thương nghiêm trọng. Còn người mẹ vẫn phải ở lại để bác sĩ theo dõi vì cô bị thương khá nặng sau khi bị quả sầu riêng va chạm trực tiếp vào đầu.

Chỉ sau thời gian ngắn được chia sẻ, hình ảnh bé trai bị xây xát khắp mặt vì quả sầu riêng trở nên nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều xót xa vì em bé còn quá nhỏ đã phải chịu đau đớn, sợ hãi vì tai họa "trên trời rơi xuống".

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