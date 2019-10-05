Mẹ bế con lên cầu Chương Dương định nhảy sông tự tử được CSGT cứu giúp

Xã hội 05/10/2019 15:47

Người mẹ 27 tuổi đưa con trai lên cầu Chương Dương định nhảy sông tự tử thì được lực lượng CSGT phát hiện, ngăn cản.

Sáng nay (5/10), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ ôm con ra cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử gây xôn xao cộng đồng mạng. 

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Lực lượng CSGT khuyên giải người phụ nữ định nhảy sông tự tử - Ảnh: FB

Theo Zing, chị T. (27 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng con trai 6 tuổi lên cầu Chương Dương. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ trèo qua lan can, ngồi ôm thành cầu khóc lóc, định bỏ con trai trên cầu mà nhảy sông tự tử.

Đúng lúc đó, cán bộ Đội CSGT Công an TP. Hà Nội có mặt tại hiện trường, ngăn cản chị T. hành động dại dột

Sau khoảng 1 giờ sử dụng các biện pháp tâm lý kết hợp với cháu bé, các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ đã đưa được chị T. lên cầu an toàn.

Người phụ nữ cho biết do buồn chán chuyện gia đình nên đưa con trai đi chơi. Khi lên cầu Chương Dương, chị T. bất ngờ nghĩ quẩn và có hành động dại dột.

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Người phụ nữ cho biết do buồn chán chuyện gia đình nên hành động dại dột - Ảnh: FB

Ngày hôm qua, lực lượng chức năng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể cô gái nghi nhảy sông tự tử khiến nhiều người xót xa.

Nạn nhân là em N.T.C.H. (SN 1997, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Chiều 1/10, H. nói với gia đình là ra ngoài chơi. Khi mãi không thấy H. trở về, gia đình nghi có chuyện chẳng lành nên huy động người tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương hỗ trợ. 

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân của H. trên cầu treo bắc qua sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Nghi cô gái nhảy cầu tự tử nên lực lượng cứu hộ cùng gia đình đã tìm kiếm trên sông Lam suốt nhiều giờ. Đến 10 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chân cầu treo khoảng 50 mét.

Theo chính quyền địa phương, H. có hoàn cảnh rất éo le, mồ côi mẹ từ nhỏ. Hiện H. vừa tốt nghiệp đại học và đang ở nhà chờ xin việc. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Phát hiện thi thể cô gái vừa tốt nghiệp đại học trên sông Lam, nghi nhảy cầu tự tử

Phát hiện thi thể cô gái vừa tốt nghiệp đại học trên sông Lam, nghi nhảy cầu tự tử

Gia đình phát hiện chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân của cô gái 22 tuổi trên cầu treo bắc qua sông Lam. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu treo khoảng 50 mét, nghi nhảy cầu tự tử.

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