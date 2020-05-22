Mâu thuẫn với con trai, bà nội đẩy cháu gái 11 tuổi xuống đập nước tử vong

Xã hội 22/05/2020 15:13

Vì mâu thuẫn với con trai, bà Hường đã sát hại cháu nội rồi dựng hiện trường giả hòng thoát tội. Trong quá trình điều tra, người phụ nữ này không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Hôm nay (22/5), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hường (sinh năm 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi giết người.

Bị cáo đã sát hại cháu nội rồi dựng hiện trường giả vì mâu thuẫn với con trai. Nạn nhân là em N.T.T (11 tuổi).

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Người bà sát hại cháu nội 11 tuổi vì mâu thuẫn với con trai - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/11/2019, bà Hường đi ngoài đường thì gặp cháu nội chạy xe đạp điện về nhà. Sau đó, người phụ nữ này nhờ cháu bé chở ra đập Bàu Ganh (xóm Thọ Trà, xã Hậu Thanh) để tắm rửa và nhờ cháu lau người hộ.

Lợi dụng lúc cháu gái không để ý, bà Hường đã xô nạn nhân xuống nước. Vào thời điểm đó, bản thân bà ta cũng trượt chân, rơi xuống nước nhưng vẫn lên bờ được còn cháu gái thì đuối nước.

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Hình ảnh cuối cùng của bé T. trước khi bị bà nội sát hại - Ảnh: Internet

Gây án xong, bà Hường tạo hiện trường giả rồi bắt xe ra Hà Nội để trốn. Về phần gia đình nạn nhân, sau khi không thấy con gái trở về, người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, mọi người tìm thấy áo ngoài và xe đạp điện của nạn nhân. Đến ngày 5/11, thi thể bé gái được tìm thấy ở hồ nước. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng này là do bà Hường và con trai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

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Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Trong quá trình bị bắt, thực nghiệm hiện trường, bà Hường không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hường 12 năm tù giam.

Vụ bà giết cháu ở đập nước: Bà nội có thể đối mặt với mức án Tử hình?

Vụ bà giết cháu ở đập nước: Bà nội có thể đối mặt với mức án Tử hình?

Theo luật sư Cường, xét về hành vi phạm tội của bà Phạm Thị Hường đã thể hiện sự côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội chưa đủ 75 tuổi thì hình phạt cao nhất phải đối mặt đến Tử hình.

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Từ khóa:   Nghệ An án mạng đau lòng mâu thuẫn với con trai

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