Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu trong tình trạng kích thích vật vã, buồn nôn, đau rát miệng họng. Thầy thuốc xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, rửa dạ dày, bơm than hoạt, sau đó chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ VietNamNet, cô gái 25 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, đã uống khoảng 50ml thuốc diệt cỏ cháy Diquat do mâu thuẫn với gia đình.

Đồng thời, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cũng áp dụng lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin để hấp phụ lọc bỏ thuốc diệt quả Diquat, kết hợp với lọc máu liên tục giải quyết tình trạng toan chuyển hóa, suy đa tạng do hậu quả Diquat.

Nhận định nếu không cấp cứu sớm, kịp thời, nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất cao, kíp trực tại đây chạy đua với thời gian, cho truyền dịch, lợi tiểu tích cực, ức chế miễn dịch bằng liệu pháp corticoid liều cao và chống oxy hóa bằng N-Acetylcystein truyền tĩnh mạch.

Sau 3 lần lọc máu tích cực, bệnh nhân đã được xét nghiệm máu và nước tiểu gửi xuống Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, kết quả trở về âm tính.

Sau 2 ngày điều trị bằng các biện pháp điều trị tích cực, đúng phác đồ, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, đỡ buồn nôn, còn rát miệng họng.

Một tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhân có nhiều tiến triển tích cực, xét nghiệm chức năng các tạng trở về bình thường, ra viện.

Trước đó không lâu, tại Lạng Sơn cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin ngày 13/5/2023, bệnh nhân là em L.P.H (17 tuổi, ở huyện Bình Gia) được Trung tâm y tế huyện Bình Gia chuyển đến với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt cỏ. Trước đó khoảng 6 giờ, do mâu thuẫn với bạn gái, người bệnh tự uống thuốc diệt cỏ, được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân tự tử bằng thuốc diệt cỏ được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Trong quá trình theo dõi, điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ cho biết bệnh nhân này có hoàn cảnh sống khá phức tạp, nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Đặc biệt bệnh nhân có những biểu hiện buồn, lo âu, u uất, dễ cáu giận, không thích nói chuyện… Đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhưng do không được chẩn đoán và điều trị sớm nên đã dẫn đến hành vi tự tử ở người bệnh.