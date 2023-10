Do mâu thuẫn gia đình, Triệu Thị Dung đã mua xăng về phóng hỏa đốt nhà với mục đích sát hại chồng rồi sau đó tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Triệu Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) để điều tra hành vi sát hại chồng.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, khoảng 21 giờ ngày 10/10, tại phòng ngủ ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Lê Quang Trường (SN 1980) và vợ là Triệu Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) bất ngờ cháy dữ dội. Hậu quả, cặp đôi bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu ở Viện Bỏng quốc gia.

Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng xăng đốt nhà để sát hại chồng rồi tự sát - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Cơ quan công an đã động viên Triệu Thị Dung ra đầu thú.

Ngày 13/10, Dung đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Dung khai do mâu thuẫn gia đình nên đã mua xăng về phóng hỏa đốt nhà với mục đích sát hại chồng rồi sau đó tự sát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

