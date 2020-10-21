Sau khi chém vợ cũ giữa chợ, Vàng Seo Di tự tử nhưng được lực lượng công an phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại huyện Bắc Hà) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin trên An ninh thủ đô, khoảng 13 giờ ngày 18/10, Di dùng dao chém vợ cũ là chị Châu Thị L. tại khu vực Chợ văn hóa Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà.

Gây án xong, Di vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Chị L. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Hà nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Di phục vụ công tác điều tra.

Mâu thuẫn chia tài sản hậu ly hôn, người đàn ông chém vợ cũ giữa chợ - Ảnh: An ninh thủ đô

Bước đầu, Di khai hai vợ chồng anh ta làm thủ tục ly hôn vào tháng 8/2019. Theo phán quyết của tòa, con chung của hai người ở cùng với Di.

Về tài sản sau khi ly hôn có trị giá khoảng 100 triệu đồng, chị L. chưa thanh lý được nên chưa chia một nửa cho chồng cũ.

Ngày 18/10, Di mang theo 40 triệu đồng để mua trâu ở chợ Bắc Hà, tuy nhiên không mua được nên đã đi uống rượu. Sau khi ngà ngà say, Di tìm vợ cũ nói chuyện chia tài sản. Lời qua tiếng lại, Di dùng dao chém vợ cũ rồi tự tử nhưng bất thành. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-chia-tai-san-hau-ly-hon-nguoi-dan-ong-chem-vo-cu-giua-cho-roi-tu-tu-383813.html