Rất nhiều người thắc mắc, kẻ tử tù mắc Covid-19 trốn trại sẽ đối mặt với hình phạt như thế nào?

Liên quan đến tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) nhiễm Covid-19 trốn khỏi trại tạm giam Chí Hoà, TP.Thủ Đức, dẫn tin từ báo Thanh Niên, Công an TP.HCM đã bắt giữ tử tù khi người này đang trốn tại P.Hiệp Bình Phước vào lúc 1 giờ sáng 16/7. Theo Zing, ngày 16/7, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã chia sẻ một số thông tin về việc truy bắt, xử lý đối tượng. Theo đại tá Quang, sau khi xác định người này trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM lên kế hoạch truy bắt. Vì đối tượng nhiễm Covid-19, cơ quan cảnh sát đã chủ động nhiều phương án tiếp cận, khống chế tử tù này và bảo vệ an toàn sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ. “Loại bệnh này thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Công an TP.HCM không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Khi phát hiện tử tù này, các anh em đã dũng cảm bắt giữ”, đại tá Quang khen ngợi tinh thần của lực lượng tham gia truy bắt đối tượng An.

Về việc liệu Nguyễn Kim An bị xử lý về hành vi làm lây lan dịch, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ xem An có gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không, cụ thể ông cho hay: “Bước đầu cơ quan điều tra xác định An có tiếp xúc một số người. Nếu những người này bị lây bệnh thì An có thể sẽ bị xử lý”. Chia sẻ vấn đề án phạt dành cho tử tù mắc Covid-19 vượt ngục, Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch nói trên Zing, tử tù Nguyễn Kim An đã có hành vi cấu thành tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử, quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đáng nói, hành vi của Nguyễn Kim An đặc biệt nguy hiểm bởi bệnh nhân này vượt ngục trong thời điểm dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. "Nếu kết quả điều tra xác định sau khi trốn ra ngoài, phạm nhân này đã lây Covid-19 cho người khác, dù chỉ một người, thì đủ căn cứ xử lý tử tù về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm. Còn trường hợp Nguyễn Kim An chưa khiến ai đó nhiễm nCoV, thì cơ quan chức năng không thể cáo buộc anh ta làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, nhà chức trách cần điều tra và truy vết triệt để do phạm nhân có thể khai báo gian dối về dịch tễ.

Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015 - Ảnh: Zing Một tình huống khác cũng được đặt ra là cần xác định Nguyễn Kim An có trốn khỏi nơi cách ly y tế hay không? Phân tích nội dung này, luật sư Tuấn Anh cho rằng trước khi vượt ngục, tử tù 26 tuổi nhiễm nCoV nên sẽ được đưa đến khu cách ly. "Có thể phạm nhân lợi dụng quá trình được đưa đi điều trị và bỏ trốn khỏi nơi cách ly", luật sư nhận định và đánh giá trong trường hợp này, nơi cách ly cũng được coi là nơi giam, giữ bởi phạm nhân là người mang án tử. Chuyên gia phân tích theo quy định của Bộ luật Hình sự, một hành vi phạm tội không xem xét xử lý 2 lần. Do đó, ngoài bị xem xét xử lý do trốn khỏi nơi giam, giữ, Nguyễn Kim An có thể bị xem xét thêm tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cùng ý kiến, luật sư Hoàng Tùng (Văn phòng Luật sư Trung Hòa) cho biết, phạm nhân An có thể lĩnh thêm mức án tối đa 3 năm tù do hành vi vượt ngục. Sau khi tổng hợp hình phạt, người này vẫn phải chịu mức án cao nhất là tử hình, trừ khi bản án tử này có sự thay đổi trong tố tụng. Theo thông tin từ báo Người lao động, sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, An lang thang đến TP.Thủ Đức và tình cờ được một người lái xe ôm giúp đỡ và cho về phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước ngủ nhờ. Đến khoảng 0h ngày 16/7, An nói có bạn đón nên rời khỏi nhà trọ. Khi nam thanh niên ra tới quốc lộ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Thủ Đức bao vây, bắt giữ.

