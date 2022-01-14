'Mai danh ẩn tích' chưa lâu, 'chị đại quận 4' vừa có màn 'tái xuất' gay gắt: Vẫn không đeo khẩu trang và lớn tiếng cự cãi chốn đông người!

Sau một thời gian bị CĐM chỉ trích vì 5 lần 7 lượt đi hiên ngang giữa phố mà không đeo khẩu trang, mới đây người phụ nữ được mệnh danh là "chị đại quận 4" tiếp tục tái xuất chốn công cộng.

Trong thời gian TP.HCM thực hiện nhiều biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch, trên MXH liên tục lan truyền hình ảnh của 1 người phụ nữ được mệnh danh là "chị đại quận 4" liên tục có những hành vi chống đối, nghênh ngang không đeo khẩu trang giữa phố. Theo đó, người phụ này 5 lần 7 lượt không đeo khẩu trang, không tuân thủ giãn cách, đưa con gái đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Mặc dù mỗi lần tái xuất, "chị đại" đều bị cơ quan công an mời lên làm việc, song chị vẫn "chai lỳ" đi khắp nơi với khuôn mặt "trần".

Màn tái xuất mới nhất của 'chị đại quận 4' - Ảnh: Internet Đến mới đây, sau nhiều tháng TP trở lại cuộc sống bình thường mới, bẵng đi một thời gian không được nhắc đến, trên các diễn đàn MXH tiếp tục chia sẻ những hình ảnh của "chị đại" xuất hiện trước cửa một tòa nhà. Chị đại tái xuất, vẫn cương quyết không đeo khẩu trang, chỉ cầm trên tay lấy lệ - Ảnh: Internet Cũng giống như nhiều lần trước, "chị đại" vẫn tiếp tục nói "không" với khẩu trang và phải để đến lúc bảo vệ nhắc nhở, chị này mới miễn cưỡng đeo vào.

Sau khi cự cãi, người phụ này có đeo vào nhưng với thái độ hết sức hằn học - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, qua các bức ảnh được người qua đường ghi lại, chị này vẫn có thái độ cự cãi và lớn tiếng với bảo vệ tòa nhà vì không cho vào bên trong. Hành động của người phụ nữ này khiến cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc, bởi đây không phải là lần đầu tiên chị vi phạm quy định về phòng dịch. Chưa kể, mỗi lần vi phạm đều bị cơ quan công an đưa về phường nhắc nhở nhưng có lẽ "chị đại" vẫn "chứng nào, tật nấy". Suốt thời gian giãn cách chống dịch, người này liên tục 'mặt trần' chở con gái đi dạo - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, trên MXH nhiều người tự nhận là có quen biết với gia đình người phụ nữ này cho hay chị có dấu hiệu thần kinh không ổn định nên thường xuyên bỏ nhà đi. Bé gái vì thế mà cũng đi theo để "canh chừng" mẹ.

Đuổi mẹ khỏi nhà, gây bức xúc giữa dịch Covid-19, "chị đại quận 4" có biểu hiện tâm lý không ổn định? Sau những lần bị phạt và được cán bộ giải thích cặn kẽ, "chị đại quận 4" vẫn xuất hiện trên đường phố ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp.

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