Mặc dù biết con dâu đang mang thai nhưng bố chồng vẫn mang cả ổ tằm vào phòng nuôi. Vụ việc trên khiến hội chị em tranh cãi về việc sống chung với nhà chồng.

Lâu nay, việc sống chung với nhà chồng luôn là một vấn đề được hội chị em phụ nữ quan tâm. Mới đây, một cô vợ trẻ đã kể lại nỗi khổ khi gặp phải ông bố chồng không yêu thương con dâu, còn chồng thì vô tâm.

Theo chia sẻ, dù cô đã mang bầu 8 tháng nhưng bố chồng vẫn mang cả ổ tằm vào trong phòng ngủ của con dâu. Điều này khiến cô khó chịu vì mùi phân của tằm. Mặc dù cô đã góp ý nhưng bố chồng lại trách ngược: “Mai sau đẻ con, con đi ngoài thì không mùi à”.

Điều đáng nói, sau khi nghe vợ kể lại việc này, người chồng lại chẳng hề quan tâm, lo lắng cho vợ mà còn nghe theo bố mẹ mình.

Cô vợ trẻ chia sẻ về cảnh sống chung với nhà chồng khiến hội chị em tranh cãi - Ảnh: FB

Câu chuyện được cô vợ chia sẻ trên mạng xã hội: “Em bầu tháng thứ 8, nhà chồng bảo phòng rộng nên cho cái đống này vào phòng em. Nhà bác nào từng nuôi thì biết ạ. Mùi của nó nồng như thế nào. Em bảo mùi không ngủ được bố chồng bảo: 'Mai sau con đi ngoài ra không mùi à'... Về làm dâu chả được ăn bữa nào tử tế, nấu gì cũng chê, mua rau về nấu thì bảo nhà đầy rau mua làm gì (nguyên rau ngót)...

Thèm gì cũng chả được ăn. Chồng thì thờ ơ không quan tâm. Bố chồng mặt lúc nào cũng hằm hằm ngồi ăn cơm không bữa nào không chê hết cái nọ đến cái kia. Mua thịt lợn thì không cho mua, bảo nhà mình nuôi lợn sợ dịch nọ kia, cá thì chê không ra gì... Bữa nào cũng lạc đậu trứng... Thực sự em chán lắm rồi các chị ạ, các chị bảo em nên làm sao đây!”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ đều đứng về phía chị vợ, chỉ trích gia đình người chồng vô tâm. Nhiều người còn hiến kế giúp cô nàng đáp trả lại ông bố chồng kia.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

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