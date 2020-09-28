Chàng trai để bàn tay 'du lịch' trên người bạn gái trong rạp chiếu phim tối om, thái độ của cô gái mới gây chú ý nhất

Thế giới 28/09/2020 15:43

Mặc dù đang ở rạp chiếu phim nhưng chàng trai lại liên tục sờ soạng bạn gái. Hành động phản cảm này bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một chàng trai trong rạp chiếu phim khiến ai nấy đều không khỏi bức xúc.

Những hình ảnh trong clip cho thấy, trong lúc ngồi xem phim, chàng trai quay sang ôm hôn bạn gái. Sau đó, anh chàng tiếp tục đưa tay vào trong váy người yêu. Thấy cô gái tỏ vẻ khó chịu, anh chàng chuyển sang hôn nhưng vẫn sờ soạng vòng 1 của cô nàng.

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Hành động phản cảm của nam thanh niên trong rạp chiếu phim bị dân mạng chỉ trích - Ảnh: Internet

Lúc này, cô gái không còn phản đối mà để anh chàng tự do làm loạn. Sau một hồi diễn "cảnh nóng”, cặp đôi quay trở lại xem phim bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

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Cô gái phản kháng yếu ớt trước những hành động táo bạo của bạn trai - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc trên xảy ra trong một rạp chiếu phim tại Thái Lan. Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cặp đôi bị cộng đồng mạng chỉ trích không ngừng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành vi khiếm nhã của anh chàng này. Mọi người cho rằng chàng trai không tôn trọng bạn gái cũng như những người xung quanh mà chỉ quan tâm đến bản thân.

Bên cạnh đó, một số dân mạng phê bình cô gái trẻ vì cho rằng cô nàng quá dễ dãi khi liên tục để bạn trai sờ soạng như vậy. 

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Hiện cặp đôi này đang bị cộng đồng mạng ném đá tới tấp - Ảnh: Internet

“Công nhận giới trẻ ngày nay ngày càng chẳng coi ai ra gì. Ngay giữa nơi công cộng mà lại có những hành động không đứng đắn như vậy, nếu lỡ bị bắt gặp thì chẳng biết giấu mặt đi đâu”, L.H bình luận.

“Rạp chiếu phim là một trong những địa điểm cực kỳ lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò. Thế nhưng, đây không phải là nơi để mọi người có những hành động phản cảm như thế này”, một người chỉ trích.

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