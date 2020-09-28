Cô dâu chú rể hôn đắm đuối trên sân khấu, quan khách há hốc mồm vì bàn tay của chú rể đặt ở chỗ khó hiểu

Xã hội 28/09/2020 10:27

Hình ảnh cô dâu chú rể hôn đắm đuối trên sân khấu khiến dân mạng có chút ngượng ngùng nhưng bàn tay “khó hiểu” của chú rể còn gây chú ý hơn.

Đám cưới là một trong những ngày trọng đại nhất đời người. Trong ngày đặc biệt này, cô dâu chú rể rất thoải mái trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trước sự chứng kiến và chúc phúc của quan khách.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô dâu chú rể hôn đắm đuối trên sân khấu được mọi người bàn tán xôn xao. Đặc biệt, bàn tay của chú rể còn đặt ở nơi không ai ngờ tới.

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Cô dâu chú rể hôn đắm đuối trên sân khấu, bàn tay của chú rể đặt ở nơi 'khó hiểu' khiến dân tình không khỏi tò mò - Ảnh: Internet

Theo đó, anh chàng dùng tay trái đỡ cô dâu, tay phải lại bóp mặt của cô nàng. Hành động trên khiến mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ vì có vẻ chú rể dùng quá nhiều lực cho nụ hôn này.

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng. Dân mạng được dịp dở khóc dở cười vì tình huống có phần khó hiểu trên.

“Có vẻ như chú rể đặt hết tâm huyết vào nụ hôn nên nhìn có vẻ căng thẳng ghê. Chắc phải chờ đợi ngày này lâu lắm rồi mới hành động mạnh mẽ như vậy”, M.K bình luận.

“Nhìn sơ qua cứ tưởng cô dâu bị cưỡng hôn, nhưng mà nhìn kỹ thì cả hai đều đang cười kìa. Dù sao thì cũng chúc đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc”, một cư dân mạng nhận xét.

Hiện hình ảnh này vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận không ngừng.

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