Mặc cảm ngực xẹp sau sinh, người phụ nữ Sài Gòn nhập viện với bộ ngực cứng như đá vì bơm silicon

Chỉ vì muốn có bộ ngực đầy đặn hơn, người phụ nữ đã bơm silicon. Cuối cùng, người mẹ trẻ phải nhập viện vì bộ ngực cứng như đá.

Từ trước đến nay đã có không ít câu chuyện biến chứng thẩm mỹ làm bài học cho chị em. Thế nhưng vẫn có không ít người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở kém chất lượng, sử dụng những vật liệu không đảm bảo an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân.

Mới đây nhất, một người phụ nữ trẻ tên B.D (28 tuổi, ngụ TP.HCM) phải nhập viện trong tình trạng ngực đau, tức và căng cứng. Kết quả thăm khám của các bác sĩ cho thấy trong ngực bệnh nhân có hàng trăm cục dị vật đã “hóa đá” do bơm silicon.

Biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ khiến phần ngực người phụ nữ bị cứng lại - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Người lao động, cách đây khoảng 10 năm, chị D. sinh con được một khoảng thời gian ngắn thì bị xẹp ngực. Lúc này, có người đến tận nhà khuyên chị chích mỡ nhân tạo (thực tế là silicon) để nâng ngực. Hơn 1 năm nay, bộ ngực chị trở nên căng tức, dẫn đến đau đớn, khó thở. Hiện tại, bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng được một phen lo lắng vì một trường hợp biến chứng thẩm mỹ khác tại Hà Nội. Theo đó, chị N.T. H (24 tuổi, ngụ Hà Nội), sau khi nghe lời người quen tiêm mỡ tự thân vào má đã dẫn đến tình trạng mặt biến dạng, sưng vù.

Gương mặt sưng vù của cô gái sau khi nghe lời người quen tiêm mỡ tự thân vào mặt - Ảnh: Internet

Sau đó, nạn nhân phải rạch nhiều đường trên mặt để nặn mủ bên trong ra. Đây chính là những bài học đắt giá cho chị em phụ nữ có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Để đảm bảo sức khỏe nên chọn những nơi uy tín, chất lượng để tránh tiền mất tật mang.

Hà Nội: Cô gái xinh đẹp phải rạch mặt nham nhở để nặn mủ sau khi tiêm mỡ tự thân ở spa Sau khi tiêm mỡ tự thân ở spa của một người quen, cô gái trẻ gặp biến chứng thẩm mỹ, phải rạch mặt để nặn phần mủ bên trong ra.

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