Lý do lược bỏ, thay đổi vân tay quê quán trên Thẻ căn cước công dân được Bộ Công An làm rõ

Theo Bộ Công an, điều này phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cá nhân của công dân.

Theo thông tin báo An ninh Thủ đô, dự kiến trên thẻ CCCD cứng có 13 trường thông tin, hình ảnh. Tại mặt trước của thẻ, số căn cước công dân sẽ đổi thành mã số định danh cá nhân, là dãy 12 chữ số. Phần quê quán được ghi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú.

Ở mặt sau, Bộ Công an đề xuất phần họ tên, chức vụ, chữ ký của người cấp thẻ sẽ đổi ngắn gọn thành "nơi cấp: Bộ Công an"; bỏ chữ ký và tên người ký cấp thẻ là Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Sắp tới, trên Thẻ CCCD sẽ lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng để bảo đảm tính riêng tư - Ảnh: An ninh Thủ Đô

Theo thông tin báo Dân Trí, bộ Công an giải thích, những thông tin về vân tay, đặc điểm nhận dạng không được thể hiện trên bề mặt thẻ CCCD, tuy nhiên vẫn sẽ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD (chip điện tử).

Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ CCCD để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ, không phát sinh vướng mắc.

Hà Tĩnh: Giật mình đi làm lại căn cước công dân, cụ bà 91 tuổi có tên trong danh sách ‘đã mất’ Khi người nhà đưa cụ bà đi làm lại căn cước công dân, dữ liệu hiển thị bất ngờ cụ bà ‘đã mất’, việc làm lại theo một số thông tin nhất định cần thêm thời gian xác minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-luoc-bo-thay-doi-van-tay-que-quan-tren-the-can-cuoc-cong-dan-duoc-bo-cong-an-lam-ro-571773.html