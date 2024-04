Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend 'ra khơi tìm kho báu 673.000 tỉ'

Theo PLO, trend đi tìm kho báu 673.000 tỉ của bà Trương Mỹ Lan được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội: “Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỉ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời: “Các ngươi muốn của cải của ta ư? Ta giấu ngoài biển khơi ấy, ngươi muốn thì ra đó mà tìm”.

Sau khi có trend “ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan”, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài viết kèm hình ảnh, video đi tìm kho báu. Theo đó, mới đây, Luật sư Giang Hồng Thanh (LS bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng gửi đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an; Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử - Bộ TT&TT; TAND TP HCM, VKSND Tối cao và gửi Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an.