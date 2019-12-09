Sáng nay, tại Long An vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 11 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng vào sáng nay (9/12).

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày xe khách mang biển số 72M - 9612 chở theo nhiều công nhân lưu thông trên quốc lộ N2 theo hướng từ huyện Thanh Hóa về huyện Đức Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến km16 thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông thì xe bất ngờ lật xuống đường do tránh một chiếc xe máy và chướng ngại vật. Chiếc xe khách lật đè một xe máy đang di chuyển. Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong, 11 công nhân ngồi trên xe khách bị thương.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế ô tô con tử vong vì bị xe tải đè

Vào trưa 6/12, tài xế Trịnh Đức Tuấn (28 tuổi, quê Nam Định) điều khiển xe tải chở nhiều bao xi măng di chuyển trên đường Trịnh Tú (phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) hướng về bờ đê sông Đáy.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tài xế ô tô tử vong - Ảnh: Internet

Khi đi đến đoạn giao với đường Đinh Tiên Hoàng, tài xế ôm cua khiến xe tải lật, đè trúng ô tô con chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô là anh Nguyễn Văn Cảnh (48 tuổi, quê Ninh Bình) bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai khiến 6 người thương vong: 2 chiếc xe nát bét, biến dạng Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Gia Lai giữa xe bán tải và xe tải khiến 6 người thương vong.

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