Mâu thuẫn trong sinh hoạt, chồng giết vợ lúc đang ngủ rồi ra công an đầu thú. Nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Hồng (45 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 3/4, Hồng và vợ là chị Phan Thị Lan (39 tuổi) xảy ra xô xát. Khoảng 4 giờ sáng 4/4, Hồng cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ đang ngủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chồng giết vợ lúc đang ngủ, chờ đến sáng ra công an đầu thú - Ảnh minh họa: Internet

Gây án xong, Hồng chờ trời sáng rồi chạy xe đến Công an xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà) đầu thú. Cơ quan công an lập tức tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Chính quyền địa phương cho biết vợ chồng Hồng sống trong khu quy hoạch đang giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp. Hộ dân ở đây đã bàn giao đất và di dời đi, riêng vợ chồng Hồng cũng nhận tiền đền bù nhưng trước mắt còn ở tạm. Việc mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ sinh hoạt trong cuộc sống. Nguyên nhân vụ án chồng giết vợ vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đầu năm nay, tại Bắc Kạn cũng xảy ra vụ chồng giết vợ gây xôn xao dư luận. Theo điều tra, chiều 27/1, Nguyễn Đình Oong (sinh năm 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra cãi vã với vợ.

Nguyên nhân là do Oong ham mê cờ bạc, nướng hết tiền làm nhà vào trò đỏ đen. Trong lúc cãi nhau, Oong đã hành hung và giết chết vợ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên rừng. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Oong chỉ ăn chuối rừng, uống nước ao, ruộng sống qua ngày.

Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 15/2 vừa qua, biết không thể trốn thoát nên Oong đã ra đầu thú.

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