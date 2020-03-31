Sau khi sử dụng ma túy, Thắng bị ảo giác nên đã đột nhập vào nhà sát hại nữ sinh lớp 9.

Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sỹ Thắng (26 tuổi, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) về hành vi sát hại nữ sinh lớp 9.

Theo lời khai, vào ngày 25/3, Thắng sử dụng ma túy nên bị ảo giác. Đối leo tường, đột nhập vào nhà nữ sinh hàng xóm tên P.T.M.M. (15 tuổi). Tại đây, thanh niên này đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sử dụng ma túy, Thắng sát hại nữ sinh lớp 9 - Ảnh: Zing

Sau khi gây án, Thắng về nhà thì được gia đình vận động ra đầu thú, nhưng đối tượng lại trốn ra chòi ngủ. Sáng hôm sau do lo sợ, Thắng trốn ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) và bị bắt giữ.

Được biết, Thắng đã có vợ và 2 con nhỏ. Hàng xóm đánh giá anh ta có lối sống khép kín, tính khí nóng nảy. Vụ án nữ sinh lớp 9 bị sát hại đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, vào tối 25/3, người thân phát hiện em P.T.M.M. (15 tuổi, ngụ thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) nằm bất động trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Công an TP. Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân chết.

Theo Bảo vệ pháp luật, qua khám nghiệm pháp y, cơ quan công an xác định nữ sinh lớp 9 bị đâm tử vong với hơn 70 vết thương.

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy cho hay M. hàng ngày ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam.

Hải Phòng: Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên ngáo đá đâm hơn 70 nhát dẫn đến tử vong Người thân phát hiện nữ sinh lớp 9 bị sát hại tại nhà riêng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

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