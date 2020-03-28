Hải Phòng: Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên ngáo đá đâm hơn 70 nhát dẫn đến tử vong

Xã hội 28/03/2020 16:19

Người thân phát hiện nữ sinh lớp 9 bị sát hại tại nhà riêng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Công an TP. Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng nữ sinh lớp 9 bị sát hại tại nhà riêng.

Theo điều tra ban đầu, tối 25/3, người thân phát hiện em P.T.M.M. (15 tuổi, ngụ thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) nằm bất động trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Công an TP. Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân chết.

Qua khám nghiệm pháp y, cơ quan công an xác định nữ sinh lớp 9 bị đâm tử vong với hơn 70 vết thương. 

Hải Phòng: Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên ngáo đá đâm hơn 70 nhát dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ án nữ sinh lớp 9 bị sát hại - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy cho hay M. hàng ngày ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam.

Hiện Công an TP. Hải Phòng đã bắt được nghi phạm. Tên này sau khi gây án đã bỏ trốn đến thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và bị bắt giữ vào sáng 28/3.

Theo Bảo vệ pháp luật, nghi phạm là Nguyễn Sĩ Thắng (SN 1994, trú tại thôn 3, Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy). Nguyên nhân ban đầu được xác định do lên cơn ngáo đá nên đối tượng đã sát hại nạn nhân.

Hải Phòng: Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên ngáo đá đâm hơn 70 nhát dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Do lên cơn ngáo đá nên hung thủ sát hại nữ sinh lớp 9 - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Được biết, sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng về nhà thì được gia đình vận động ra đầu thú, nhưng đối tượng lại trốn ra chòi ngủ. Sáng hôm sau do lo sợ, đấu tượng trốn ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) và bị bắt giữ.

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