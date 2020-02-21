Mâu thuẫn vì một hộp cơm, người vợ đâm chết chồng giữa chợ, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ. Theo người dân sống gần đó, nạn nhân là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Nhiều giờ qua, người dân tại khu chợ Hiệp Tân (Tân Phú, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc vợ đâm chết chồng giữa chợ.

Nạn nhân là ông N.C.T (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị vợ là V.H.L (37 tuổi) sát hại. Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà V.H.L để điều tra hành vi giết người.

Người vợ đâm chết chồng sau khi tranh cãi vì 1 hộp cơm - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, tại cơ quan điều tra bà L. khai tối 19/2, bà đưa cho chồng 100.000 đồng để mua 5 ổ bánh mì về gia đình cùng ăn. Tuy nhiên, sau đó ông T. mua 1 hộp cơm và 4 ổ bánh mì về. Người chồng cho biết mình sẽ ăn cơm còn cả nhà ăn bánh mì.

Nghe vậy, người vợ tức giận cho rằng chồng ăn sang, để vợ con ăn bánh mì trong khi gia đình đang gặp khó khăn. Nghe vậy, ông T. ra tay đánh vợ. Bị chồng hành hung, bà L. chạy ra ngoài lấy dao hù dọa chồng. Dù thấy vợ cầm dao, ông T. vẫn tiếp tục lao đến. Bà L. đưa dao ra đỡ thì đâm trúng bụng khiến nạn nhân gục xuống.

Người dân sống trong khu vực chợ vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: Internet

Thấy chồng nằm bất động, người vợ hoảng sợ dùng xe đẩy ông T. ra ngoài gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo chia sẻ của người dân sống gần đó trên Thanh niên, thường ngày người chồng rất hiền lành, tốt tính lại chí thú làm ăn. Hai vợ chồng buôn bán tại chợ Hiệp Tân được khoảng 10 năm và có 3 đứa con gái (15 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi). Thời gian gần đây, vì việc buôn bán gặp khó khăn nên ông T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Vợ cầm dao đâm chết chồng ngay giữa chợ, người thân ôm thi thể khóc ngất Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người vợ đâm chết chồng ngay giữa chợ. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

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