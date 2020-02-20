Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người vợ đâm chết chồng ngay giữa chợ. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tối qua (19/2), tại chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là ông T. (khoảng 40 tuổi). Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. và vợ là bà L. (36 tuổi) cãi nhau dữ dội. Khoảng 30 phút sau, người dân nghe tiếng la hét nên chạy ra. Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy ông T. bị thương, định đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Hiện trường vụ vợ đâm chết chồng gây xôn xao chiều 19/2 - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, trong lúc cãi nhau người vợ đâm chết chồng. Tại hiện trường, người thân ôm thi thể nạn nhân gào khóc thảm thiết. Được biết, vợ chồng ông T. đã có 3 người con gái và buôn bán tạp hóa tại chợ Hiệp Tân được hơn 10 năm nay. Thời gian gần đây, ông T. thường xuyên mâu thuẫn với vợ do chuyện làm ăn buôn bán gặp khó khăn. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, công an quận Tân Phú đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người vợ để điều tra vụ việc. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm.

Vợ trẻ giết chồng ở Đồng Tháp Trước đó, vào tháng 4/2019 tại Đồng Tháp cũng đã xảy ra vụ án vợ giết chồng khiến một người đàn ông tử vong. Theo đó, Phạm Mai Linh (sinh 2001, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, cùng quê) quen biết nhau vào 2015. Sau đó, cả hai về sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở huyện Đức Hòa, Long An. Mặc dù đã có 1 người con chung nhưng cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Vì thường xuyên bị chồng đánh đập nên Linh đã sát hại chồng - Ảnh: Internet Trong thời gian sống chung vì bị Giang thường xuyên bạo hành nên sau khi sinh con Linh đã cùng mẹ ruột lên TP. HCM thuê nhà trọ sống. Sáng 8/4/2019, Giang chạy đến nhà Linh thì gặp cha vợ, giữa 2 người xảy ra đôi co. Nghe Giang hăm dọa gia đình nên Linh chạy vào nhà cầm dao đâm vào ngực chồng. Sau đó, vì sợ Giang sẽ trả thù nên Linh cầm bình xịt hơi cay đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, Linh xịt hơi cay vào người Giang rồi dùng dao đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ án vợ giết chồng: Giữ nhẫn cưới làm kỷ niệm và nỗi đau con trẻ Trong khi phân xác người chồng vì nghi ngoại tình, Diễm tháo chiếc nhẫn cưới trên tay chồng giữ lại làm kỷ niệm.

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