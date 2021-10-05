Long An cho phép người lao động đi lại liên tỉnh nếu có 'Thẻ xanh Covid-19'

Theo đó, UBND tỉnh Long An cho phép tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại với số lượng lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp tự quyết định việc bố trí nơi lưu trú cho người lao động ở tập trung trong doanh nghiệp.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 4/10, UBND tỉnh Long An đã có văn bản mới về kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đưa ra các tiêu chí về điều kiện di chuyển của các đối tượng công nhân, chuyên gia trong tỉnh và ngoại tỉnh.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh cũng đưa ra tiêu chí về điều kiện cho phép lao động đi làm là phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và thời gian tiêm ít nhất đủ 14 ngày sau tiêm (trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế).

Đối với việc di chuyển trong tỉnh: Người lao động phải đảm bảo được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và thời gian tiêm ít nhất đủ 14 ngày sau tiêm thì được di chuyển tự do trong địa bàn tỉnh.

Điều kiện di chuyển liên tỉnh: Chuyên gia, người quản lý doanh nghiệp được phép di chuyển hàng ngày từ Long An về các tỉnh, thành phố khác (theo sự thống nhất giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố khác) với điều kiện phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19, đủ 14 ngày sau tiêm và phải di chuyển bằng ô tô riêng hoặc đi chung xe đưa rước của doanh nghiệp.

Đối với công nhân, người lao động khác được phép di chuyển hàng ngày bằng phương tiện cá nhân từ Long An về các tỉnh, thành phố khác (theo sự thống nhất giữa tỉnh Long An với các Tỉnh, Thành phố khác) nếu đáp ứng điều kiện "Thẻ xanh Covid".

Cụ thể, họ phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và đủ 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ 2; đã tiêm 1 mũi vắc-xin với loại vắc-xin tiêm 1 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm.

Công nhân, người lao động là trường hợp F0 được điều trị tại cơ sở y tế đã khỏi bệnh và đã được cơ sở y tế cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận hoàn thành điều trị (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy); F0 điều trị tại nhà, tại doanh nghiệp đã khỏi bệnh và đã được Trung tâm Y tế cấp giấy chứng nhận hoàn thành điều trị theo đề nghị của Trạm y tế xã (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy);.

Họ cũng được phép di chuyển hàng ngày bằng phương tiện chung (xe đưa, rước) từ Long An về các tỉnh, thành phố khác (theo sự thống nhất giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố khác) nếu đã tiêm 1 mũi vắc xin đối với loại vắc xin phải tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm. Việc tổ chức đưa rước phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hôm nay, UBND tỉnh Long An cũng ban hành văn bản điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó có quy định từ ngày 5/10, cả những người chưa tiêm vắc xin nhưng có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 còn thời hạn 72 giờ cũng có thể đi lại trong toàn tỉnh.