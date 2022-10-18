Lời khai của tài xế xe tải tạt đầu, cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch gây bức xúc dư luận

Xã hội 18/10/2022 14:44

Tại cơ quan công an, tài xế Phương đã khai nhận hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đi làm nhiệm vụ của mình.

Ngày 18/10, liên quan đến việc tài xế xe tải không nhường đường cho xe cứu thương chở nữ bệnh nhân gây xôn xao, theo thông tin từ VTC News cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang lập biên bản xử lý đối với lái xe Vũ Thế Phương (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và không có giấy phép lái xe.

Tại cơ quan công an, tài xế Phương thừa nhận hành vi vi phạm và gửi lời xin lỗi gia đình bệnh nhân.

"Chiều 17/10, tôi điều khiển xe tải đi Vĩnh Phúc. Do có việc gấp nên tôi không nhường đường cho xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Tôi mong tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân thông cảm, thứ lỗi cho tôi", tài xế Phương nói.

Lời khai của tài xế xe tải tạt đầu, cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch gây bức xúc dư luận - Ảnh 1
Tài xế Vũ Thế Phương tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ô tô biển số 22C-082.48 đối với tài xế Phương về các hành vi Điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng; Không có Giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt 10 - 12 triệu đồng.

Trước đó, báo Người đưa tin cho biết, khoảng 17h45 ngày 17/10, người dân báo tin tới Công an tỉnh Tuyên Quang về việc xe tải BKS 22C – 082.48 không nhường đường cho xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ. Qua xác minh, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác định ô tô tải biển số 22C-082.48 liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Trên xe chở một bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội trên tuyến Quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang đi Vĩnh Phúc thuộc địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

Đến 20h ngày 17/10, tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông đã xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C-082.48 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế Phương. Qua kiểm tra, ông Phương không xuất trình được Giấy phép lái xe; không phát hiện có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

 

 

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Từ khóa:   xe cứu thương vi phạm giao thông Tuyên Quang

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