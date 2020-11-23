Sau khi gây tai nạn khiến thai phụ tử vong, tài xế xe tải bỏ chạy. Qua nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được người gây tai nạn.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã xác định được tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong trên Quốc lộ 1 rồi bỏ chạy. Tài xế này là ông Phạm Công Thế (sinh năm 1975, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè).

Sau khi gây ra tai nạn khiến thai phụ tử vong, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh: Internet

Trước đó, sáng 13/11, tại km2026 Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 thai phụ tử vong. Vào thời điểm trên, anh Võ Văn Tú (sinh năm 1987, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy chở chị Lê Ngọc Huệ (đang mang thai) chạy theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe tải bỏ chạy còn chị Huệ được đưa đến một bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau nhiều ngày xác minh, cơ quan công an xác định xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường mang biển số 63C - 128.62 do ông Nguyễn Hoàng Thuận làm chủ xe. Khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, tài xế Thế khai “do thời điểm xảy ra va chạm không biết tai nạn nên chạy luôn”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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