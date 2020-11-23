Nghi vấn nữ chủ quán bánh xèo ‘tra tấn’ 2 nam giúp việc dã man: Bắt ăn đồ ăn thừa, dùng chày sắt, bàn đinh đánh đập

Xã hội 23/11/2020 10:21

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nghi vấn nữ chủ quán bánh xèo bạo hành dã man 2 nam giúp việc trong thời gian dài.

Mới đây, Cơ quan công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với nữ chủ quán bánh xèo trên địa bàn để làm rõ hành vi bạo hành dã man 2 nam nhân viên trong thời gian dài. Nạn nhân là 2 nam nhân viên khoảng 15, 21 tuổi.

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Nghi vấn nữ chủ quán bánh xèo bạo hành dã man 2 nam nhân viên - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin trên Dân Việt, sự việc xảy ra tại một quán ăn nằm ở Khu Công nghiệp Yên Phong (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Cũng theo nguồn tin trên, 2 nạn nhân được thuê làm việc ở đây thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa. 

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Vết thương trên tay của một trong 2 nạn nhân do chủ quán gây ra - Ảnh: Dân Việt

Không chỉ vậy, nữ chủ quán còn dùng chày sắt, bàn chông đinh để tra tấn 2 nam nhân viên. Được biết, hiện 2 nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên cơ thể cả hai có nhiều vết thương, thậm chí còn bị gãy răng, có vết chém.

Ngoài ra, theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, trong quá trình làm việc tại quán, các em phải đi chân trần bưng bê, dọn dẹp. Một số khách hàng từng phát hiện các em bị đánh đập cho rằng, rất có thể vì quá sợ chủ quán nên 2 nhân viên này không dám tố cáo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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