Lời khai của gã đàn ông sát hại người tình dã man bằng 28 nhát dao ở Huế

Xã hội 12/10/2022 19:12

Đối tượng khai nhận do ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn nên ra tay sát hại chị O.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai bước đầu của nghi phạm sát hại chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP. Huế).

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đặng Văn Đồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đồng, do có mối quan hệ yêu đương với chị Lê Thị O, ngày 8/11, Đồng từ Bình Phước ra Huế. Tại đây, do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn, Đồng đã ra tay sát hại chị O. Đồng đã dùng dao đâm 28 nhát ở vùng ngực và cổ chị O.

 

 

Lời khai của gã đàn ông sát hại người tình dã man bằng 28 nhát dao ở Huế - Ảnh 1
Đặng Văn Đồng bị bắt giữ sau khi lẩn trốn - Ảnh: báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/10, ngay khi nhận tin báo chị L.T.O. (SN 1977, trú tại Hương Thọ, TP. Huế) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời cử cán bộ nhiều kinh nghiệm tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự bước đầu phác họa được chân dung kẻ gây án và đường chạy trốn.

Các tổ công tác lập tức lên đường trong đêm, hành trình truy bắt qua nhiều tỉnh thành Quảng Nam, TP Đà Nẵng. Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã bắt được khi Đồng đang lẫn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

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Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế tử vong tại nhà với nhiều vết đâm, hung thủ Đặng Văn Đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam sau gần 2 ngày gây án.

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