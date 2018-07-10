Trong gian phòng nhỏ dành cho những bệnh nhi ung thư máu tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, không ai là không biết đến hoàn cảnh thương tâm của mẹ con chị Hồ Bảo Xuyên (27 tuổi, ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Anh Minh, Kiên Giang). Nhắc đến chị, mọi người không khỏi xót thương. Bị chồng bỏ rơi, nhiều năm qua chị vẫn một mình bươn chải nuôi con nhỏ.

"Hồi năm 2012 chị mang bầu bé thứ hai. Một bữa đang nghe điện thoại giúp chồng thì mới thấy điện thoại chồng có nhiều tin nhắn lạ. Lúc đó chị mới biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài" - chị Xuyên ngậm ngùi chia sẻ.

Chị kể, ngày đó dưới quê anh chạy ghe cho nhà chị. Thương anh chịu thương chịu khó, giỏi giang nên chị đồng ý làm vợ anh. Năm 2008 vợ chồng chị đăng ký kết hôn. Cùng năm này, chị sinh con trai đầu lòng đặt tên Huỳnh Hải Đăng. Cuộc sống gia đình những năm đầu tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc.

Cảm giác bị phản bội khiến chị đau đớn nhưng chị cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe vì con nhỏ. Chị cố gắng khuyên nhủ chồng. Chồng chị nghe chỉ đáp lại nhẹ tênh: "Từ từ rồi bỏ!".

Từ thời điểm này, chồng chị bắt đầu xa nhà nhiều ngày hơn trong khi chị vẫn bụng mang dạ chửa.

Chị Xuyên trải lòng: "Khi chị sinh bé ảnh chỉ đến gặp một xíu rồi bỏ đi, không đưa chị về nhà, cũng không về nhà sống. Cậu chồng chị phải đưa mẹ con chị về. Sinh con được mười mấy ngày chị phải dậy sớm lo phụ việc cùng gia đình rồi".

Hai con trai chính là niềm an ủi và động lực sống của chị Xuyên - Ảnh: NVCC

Về sau, chị Xuyên biết được nhân tình của chồng là người bạn chơi cùng nhóm. Người phụ nữ này cũng đã có chồng con nhưng vẫn thường xuyên qua lại cùng chồng chị. Chị tìm tới gặp thì người này phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng kia.

Cùng con trai chiến đấu với bệnh tật

Thương hai con nhỏ, thời gian đầu chị Xuyên vẫn cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi con. Chồng chị càng về sau càng không còn đoái hoài đến gia đình. Tủi phận, chị ôm con về nhà mẹ đẻ vào năm 2014.

Để có tiền nuôi con, chị đi làm công nhân tại các khu công nghiệp. Gia đình chồng chị thương cháu nên đề nghị nhận nuôi con trai nhỏ, con đầu vẫn ở cùng bà ngoại.

"Chị đi làm công nhân may ở Bình Dương. Hàng tháng vẫn gửi tiền về nhờ bà ngoại nuôi con trai lớn Hải Đăng ăn học. Bé Đăng Khôi ở nhà nội. Lâu lâu nhớ con chị vẫn về thăm. Hai đứa ít gặp cha nên cũng không có nhiều tình cảm" - giọng chị Xuyên trầm buồn.

Vì con, chị Xuyên phải đi khắp nơi tìm việc làm - Ảnh: Hồng Ngân

Những tưởng cuộc đời chị đã đủ mùi đắng cay. Nhưng một phần nữa số phận lại trêu ngươi mẹ con chị. Cách đây 3 tháng, trong lúc đang đi làm, chị nhận được tin con trai sốt cao phải bỏ thi nhập viện.

Chị Xuyên kể lại: "Lúc đầu Đăng bị sốt cao, mệt mỏi. Đang thi học kỳ 2 lớp 4 thì phải bỏ thi. Dưới tỉnh bác sĩ chẩn đoán Đăng bị viêm đa khớp. Sau khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, làm nhiều xét nghiệm mới hay con bị ung thư máu. Cầm tờ thông báo mà chị không dám khóc, sợ con buồn".

Dù đau buồn đến mấy chị Xuyên cũng không dám khóc trước mặt con - Ảnh: Hồng Ngân

Nhưng rồi Đăng cũng biết bệnh tình của mình. Em khóc nhiều vì đau, vì thương mẹ. Gương mặt em tím đỏ, sưng phù. Thỉnh thoảng nghe mẹ kể lại chuyện gia đình em lại tủi thân gạt vội nước mắt.

Đăng chỉ tham dự kỳ thi học kì 2 lớp 4 được đúng một ngày - Ảnh: Hồng Ngân

Tủi thân, Đăng khóc rưng rức khi nghe mẹ kề về chuyện buồn gia đình cùng những cơn đau thấu xương - Ảnh: Hồng Ngân

"Cha biết Đăng bị bệnh cũng hỏi thăm vài câu chớ không lo gì cho nó. Bữa cha nó hỏi con có thương cha không. Nó trả lời cha bỏ mẹ bỏ anh em con, con không thương cha!" - chị Xuyên vừa lau mặt cho con vừa tiếp câu chuyện.

Từ ngày con bị bệnh, chị xin nghỉ làm. Chút tiền phòng thân chị đem ra lo thuốc thang, cơm nước cho con đang dần cạn kiệt. Chị lại phải xoay xở mượn người thân. Gương mặt người phụ nữ chưa đến tuổi 30 đầy nhọc nhằn, lo lắng nhưng vẫn kiên cường cùng con chống chọi với bệnh tật.

Chị xót xa: "Chị thương con quá! Con đã thiếu thốn tình cha. Giờ bệnh tật đầy người. Chỉ mong con lành bệnh để đời con bớt khổ đau!"