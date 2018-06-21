Hình ảnh cụ bà bị trói ở gốc cây trong tình trạng không mặc áo khiến nhiều người xót xa, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chiều nay (21/6), cộng đồng mạng đồng loạt thả cảm xúc phẫn nộ và chia sẻ mạnh mẽ bức ảnh cụ bà bị trói vào gốc cây. Theo tài khoản đăng tải, vụ việc xảy ra ở Tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hình ảnh cụ bà bị trói vào gốc cây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh: Facebook

Hình ảnh bà cụ bị trói hai tay, xích vào gốc cây trong vườn trong tình trạng trần truồng không có áo mặc, đang hồn nhiên nghịch đất cát khiến người xem đau đớn, xót xa. Một số cư dân mạng cho rằng bà cụ bị bệnh tâm thần nên bị các con trói vào gốc cây.

Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận vì mọi người cho rằng dù có lý do gì cũng không thể đối xử với người già dã man như vậy. Đặc biệt, nếu việc này là do các con của cụ làm thì càng khó lòng tha thứ hơn nữa.

"Nhìn ảnh mà rớt nước mắt, thật sự thương cụ quá. Nếu đây là do các con của cụ làm thì mình cũng không còn gì để bình luận nữa", Hải Minh bình luận.

"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Tội nghiệp cho cụ quá, hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc", Ngọc Anh bày tỏ.

Con trói cha vào gốc cây gây phẫn nộ - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh con trói cha vào gốc cây vì tranh giành đất đai. Câu chuyện khiến nhiều người đau xót và bàn tán không ngớt suốt thời gian dài.

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