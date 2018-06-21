Hình ảnh cụ bà trần như nhộng bị trói ở gốc cây khiến cộng đồng mạng xót xa, phẫn nộ

Xã hội 21/06/2018 19:59

Hình ảnh cụ bà bị trói ở gốc cây trong tình trạng không mặc áo khiến nhiều người xót xa, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chiều nay (21/6), cộng đồng mạng đồng loạt thả cảm xúc phẫn nộ và chia sẻ mạnh mẽ bức ảnh cụ bà bị trói vào gốc cây. Theo tài khoản đăng tải, vụ việc xảy ra ở Tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hình ảnh cụ bà trần như nhộng bị trói ở gốc cây khiến cộng đồng mạng xót xa, phẫn nộ - Ảnh 1
Hình ảnh cụ bà bị trói vào gốc cây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh: Facebook

Hình ảnh bà cụ bị trói hai tay, xích vào gốc cây trong vườn trong tình trạng trần truồng không có áo mặc, đang hồn nhiên nghịch đất cát khiến người xem đau đớn, xót xa. Một số cư dân mạng cho rằng bà cụ bị bệnh tâm thần nên bị các con trói vào gốc cây.

Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận vì mọi người cho rằng dù có lý do gì cũng không thể đối xử với người già dã man như vậy. Đặc biệt, nếu việc này là do các con của cụ làm thì càng khó lòng tha thứ hơn nữa.

"Nhìn ảnh mà rớt nước mắt, thật sự thương cụ quá. Nếu đây là do các con của cụ làm thì mình cũng không còn gì để bình luận nữa", Hải Minh bình luận.

"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Tội nghiệp cho cụ quá, hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc", Ngọc Anh bày tỏ.

Hình ảnh cụ bà trần như nhộng bị trói ở gốc cây khiến cộng đồng mạng xót xa, phẫn nộ - Ảnh 2
Con trói cha vào gốc cây gây phẫn nộ - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh con trói cha vào gốc cây vì tranh giành đất đai. Câu chuyện khiến nhiều người đau xót và bàn tán không ngớt suốt thời gian dài.

Tiết lộ nguyên nhân vụ vợ đánh ghen lột đồ bồ nhí trần truồng giữa đường

Tiết lộ nguyên nhân vụ vợ đánh ghen lột đồ bồ nhí trần truồng giữa đường

Trước khi vụ đánh ghen xảy ra, người dân địa phương đã nhiều lần bàn tán về việc nạn nhân có quan hệ tình ái với chồng người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ bà bị trói vào gốc cây cụ bà bị ngược đãi con trói mẹ vào gốc cây

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày