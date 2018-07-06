Cuộc sống còn nghèo khó nên chị Lê Hồng Phượng và chồng sinh sống tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) kết hôn gần mười năm nhưng chỉ có ý định sinh một bé gái (hiện 8 tuổi). Chị không ngờ vào đầu năm ngoái, chị mang thai và sinh được bé trai thứ hai ở tuổi 45.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phượng cho biết mang thai đến tháng thứ 3 chị mới biết tin vui. Tuy không kiểm tra được độ mờ da gáy nhưng các xét nghiệm thai kỳ đều kết luận con trai chị bình thường.

Thời điểm đó, trời cho thêm đứa con cho vui cửa nhà khiến chị vừa mừng vừa lo. Tuổi đã cao, gia đình khó khăn nên chị lo cuộc sống con sẽ thiếu thốn.

“Sinh bé được một tháng thì bác sĩ nói con chị bị nhiễm độc trong bào thai. Nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh 1 tháng, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc này gia đình mới biết con mắc hội chứng Down. Con chị còn bị viêm lồng ruột, viêm gan siêu vi B và ung thư máu nữa!” – chị Phượng mắt rưng rưng.

Ngày được nhìn thấy con, chị đau đến ngất xỉu - Ảnh: Hồng Ngân

Cứ thế, trong các đợt điều trị, chị Phượng ôm con lên thành phố. Con gái đầu gửi nhờ bà ngoại. Anh Phan Văn Tuấn – chồng chị lo đi phụ hồ chắt chiu từng đồng tiền công để lo cho cả nhà.

“Ở tuổi này tự nhiên có đứa con trai nhưng không may bệnh tật, tôi buồn lắm. Tôi vừa lên thành phố thăm vợ con về. Mấy tuần trước nhà tôn lợp tạm bị tốc mái nên tôi phải về quê sửa lại. Để vợ con mình ên trên đó tôi cũng không yên lòng. Mà giờ không biết làm sao” – anh Tuấn ngậm ngùi.

Vật vã với từng con đau

Nằm trên giường bệnh, bé Phan Tuấn Kiệt hàng ngày vẫn khóc thét vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Những lúc bình thường, em sẽ nằm yên hóng chuyện cùng mẹ.

Gương mặt em đặc trưng như những em bé mắc hội chứng Down khác, hai mắt xếch cách xa nhau. Được mọi người hỏi chuyện, em đều cười hoặc mếu máo khi đau đớn.

Những lúc không đau, Tuấn Kiệt nằm ngoan ngoãn bên cạnh mẹ - Ảnh: Hồng Ngân

Em cũng hiếu động như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Hồng Ngân

Chị Phượng tâm sự: “Nhận thức của con hoàn toàn bình thường. Con cũng phản ứng nhanh, hiếu động như những em bé khác.”

Từ ngày con sinh ra, chưa một ngày nào vợ chồng chị Phượng thôi lo lắng. Bệnh tình của con ngày một nặng. Công việc phụ hồ vất vả của anh Tuấn nuôi cả gia đình không đủ trang trải thuốc thang cho con, phải đi vay mượn nhiều chỗ. Bé Phan Vân Anh ngày nào ở nhà ngoại cũng ngóng mẹ và em về để gia đình lại sum họp.

Niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của gia đình là Tuấn Kiệt sớm được về nhà - Ảnh: Hồng Ngân

Chia sẻ về quãng thời gian sắp tới, chị Phượng không khỏi xót xa: “Chị nhớ con gái lắm, nhưng phải lo cho thằng nhỏ này đã. Còn nước còn tát thôi. Bác sĩ nói con chị không sống thọ được. Chị thương con phải giành giật sự sống cho nó. Ông trời cho con mạng sống sao nỡ cướp đi sức khỏe của con, chị cũng không biết sao nữa...”.

Chị Phượng vẫn cùng con chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư máu - Ảnh: Hồng Ngân