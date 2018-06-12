Anh Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, ngụ ấp Cầu An, xã Hòa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) dáng người cao gầy, da đen sạm ngồi bên giường bệnh. Khuôn mặt người đàn ông hốc hác, tỏ rõ lo lắng vì sự an nguy của đứa con bất hạnh đang nằm hôn mê sâu.

Nhắc đến số phận của con mình, anh Phương thở dài. Vợ chồng anh hiếm muộn, đợi chờ, chạy chữa suốt 12 năm rồi cuối cùng, hạnh phúc cũng chịu mỉm cười khi hai đứa con (1 trai, 1 gái) lần lượt chào đời. Trước bé Tiên còn 1 người anh trai năm nay 6 tuổi.

Bé Nguyễn Thị Minh Tiên (4 tuổi, con gái anh Phương) nằm bất động, toàn thân phủ kín bởi những thiết bị y tế. Sau hơn 3 năm chống chọi với căn bệnh bại não, cơ thể đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, xanh xao, yếu ớt.

Mới 7 tháng tuổi, biến cố cuộc đời xảy ra với đứa trẻ bất hạnh chỉ sau một cơn sốt biến chứng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Phải một tuần sau đó, cháu bé mới tỉnh lại. Gia đình chưa kịp vui mừng thì quỵ ngã khi nghe bác sỹ kết luận con mình mắc bệnh bại não, xẹp phổi. Căn bệnh quái ác khiến bé Tiên chỉ nằm một chỗ suốt nhiều năm nay, vô thức. 4 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 6kg, sự sống phụ thuộc vào bệnh viện.

4 tuổi nhưng bé Tiên chỉ nằm một chỗ, nặng chỉ 6kg - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Đã rất nhiều lần ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện nhưng đi đến đâu bác sỹ cũng khuyên gia đình nên đưa con về vì đây là căn bệnh hiểm nghèo, không thể cứu chữa. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, chết dần chết mòn vì bệnh tật, tôi lại tiếp tục ôm con đi.

Nửa tháng nay tôi ôm con ra Hà Nội, bác sỹ cho biết tình hình sức khỏe của con gái có chút tiến triển. Tôi đang rất hi vọng", anh Phương chia sẻ.

Hi vọng một phép màu

Vợ chồng anh Phương làm công nhân trong một công ty xuất khẩu giày với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng. Từ ngày con gái mắc trọng bệnh, anh xin nghỉ việc thường xuyên để ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện. Nghỉ nhiều quá, ảnh hưởng đến công việc nên anh bị công ty đuổi việc. Cũng từ đó, nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương của chị Lê Thị Thư (40 tuổi, vợ anh Phương). Thế nhưng, đồng lương của chị chỉ đủ trang trải tiền học cho con, chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình một cách tằn tiện.

Đã hơn 3 năm ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện, anh Phương chỉ cầu mong một phép màu - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Trước đây, vợ chồng tôi cũng tích góp được một chút tiền. Nhưng số tiền đó đã dồn hết cho việc chạy chữa hiếm muộn. Để có tiền chữa trị cho con, tôi đã bán đi tất cả những gì có giá trị trong nhà, nhờ hai bên nội ngoại vay mượn giúp hàng trăm triệu đồng. Hơn 3 năm rồi, nợ nần thì chồng chất mà bệnh tình của con vẫn vậy", anh Phương chia sẻ trong tiếng thở dài.

Hiện bé Tiên đang được chăm sóc tại phòng 407, tầng 4, khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Nhi Trung ương. Nhiều năm nay, cuộc sống của anh Phương phụ thuộc vào những suất cơm từ thiện của các nhóm tình nguyện, các nhà hảo tâm đưa đến bệnh viện. Những ngày không có cơm từ thiện, anh chỉ dám mua một suất cơm chia làm hai bữa, sống qua ngày để tiếp tục chiến đấu cùng con.

"Gần 40 tuổi tôi mới được làm cha. Hạnh phúc chưa trọn thì con tôi ra nông nỗi thế này. Để giành giật sự sống cho con, có xa xôi, vất vả đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua được. Chỉ mong con gặp được phép màu để có cơ hội sống cùng cha mẹ trên cõi đời này", người cha đau đớn.