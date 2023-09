Hành trình tìm kiếm sự sống cho con

Anh Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, ngụ ấp Cầu An, xã Hòa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) dáng người cao gầy, da đen sạm ngồi bên giường bệnh. Khuôn mặt người đàn ông hốc hác, tỏ rõ lo lắng vì sự an nguy của đứa con bất hạnh đang nằm hôn mê sâu.