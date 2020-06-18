Sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư, cô gái càng buồn hơn khi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng ở bệnh viện.

Những người mắc bệnh ung thư thường hay nói với nhau rằng căn bệnh này như “án tử hình” lơ lửng trên đầu. Nó có thể rơi trúng bất kỳ ai, dù là trẻ hay già, giàu sang hay nghèo khó. Mới đây, một cô gái trẻ vừa lên mạng xã hội trải lòng về câu chuyện của chính mình và hình ảnh xúc động mà cô được chứng kiến trong hành lang bệnh viện.

Cô gái mắc bệnh ung thư nhìn thấy cặp vợ chồng ngồi khóc bên cầu thang - Ảnh: FB

Cô gái chia sẻ trên một diễn đàn: "Mới đây mình mới phát hiện, mình bị ung thư ác tính. Đi khám và làm xét nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn. Đang buồn đứt ruột thì thấy 2 cô chú, ngồi trốn ở một góc cầu thang, ôm nhau khóc. Có lẽ điều gì tồi tệ đã đến. Lòng buồn thêm...".

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối thay cho cô gái trẻ khi mắc căn bệnh quái ác. Nhiều người cũng bày tỏ sự thương cảm với đôi vợ chồng số khổ và khuyên các bạn trẻ nên có cuộc sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Câu chuyện xúc động này hiện đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

“Còn trẻ, còn khỏe thì đừng thức khuya, rượu bia thuốc lá nước ngọt các kiểu cả ngày các ông ạ. Sau này nghĩ lại mới thấy buồn”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

“Hy vọng sẽ có phép màu kì diệu. Cuộc sống mà, quá nhiều khó khăn và cơ cực vì vậy khi còn thở hãy trân trọng và đối xử tốt với nhau. Ốm đau mới thấy quý trọng tính mạng mình”, L.S bình luận.

“Thế mới nói, giàu có hay nghèo khổ không quan trọng bằng sức khỏe. Trải qua ốm đau mới nhận ra giá trị của sức khỏe”, K.V bày tỏ.

Ứa nước mắt với lời trăn trối của thiếu niên 15 tuổi mắc ung thư tủy: ‘Em ra đi nhưng mọi người nhất định không được khóc nhé’ Trước khi ra đi, Q. an ủi, dặn dò mọi người đừng khóc khi em mất. Câu chuyện xúc động về thiếu niên 15 tuổi mắc ung thư tủy khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-ke-ngam-ngui-cua-co-gai-mac-ung-thu-chung-kien-canh-nguoi-chong-guc-khoc-nuc-no-tren-vai-vo-o-benh-vien-363128.html