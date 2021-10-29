Liên quan 5 người trong gia đình nhiễm Covid-19 ở Nghệ An: Hơn 100 học sinh và giáo viên thành F1

Xã hội 29/10/2021 14:35

5 người trong một gia đình ở Nghệ An bị nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây khiến hơn 100 học sinh và giáo viên trở thành F1.

Theo báo Thanh niên đưa tin, sáng 29/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 trong một gia đình ở xã Quỳnh Bảng (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), chưa rõ nguồn lây.

Trước đó, ngày 28/10, sau khi có triệu chứng ho, đau rát họng, anh H.Đ.N (40 tuổi) và vợ là chị N.T.D (đều ngụ xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) đến bệnh viện khám thì được xác định dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, 3 người con của vợ chồng anh N. (đang là học sinh) cũng được xét nghiệm và cho kết quả tương tự.

Liên quan 5 người trong gia đình nhiễm Covid-19 ở Nghệ An: Hơn 100 học sinh và giáo viên thành F1 - Ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở Nghệ An - Ảnh: Thanh Niên

Qua điều tra dịch tễ, xác định có 257 trường hợp F1 của 5 F0 nói trên, trong đó hơn 100 F1 là học sinh, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (đóng ở xã Quỳnh Lương, H.Quỳnh Lưu) và Trường tiểu học Quỳnh Bảng. Số F1 này đã được cách ly tập trung. Hai trường trên cũng đã phải đóng cửa để chuyển sang học trực tuyến.

 

Từ ngày 1 - 28/10, Nghệ An có 25.151 người trở về quê từ các tỉnh, thành phía nam và đã ghi nhận 333 người nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca tái dương tính và 330 ca nhiễm mới.

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