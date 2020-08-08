Liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 787, cơ quan chức năng vẫn chưa thể truy vết hết lịch trình di chuyển của người này vì tương đối phức tạp.

Sáng nay (8/8), Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca nhiễm Covid-19. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra lịch trình của những bệnh nhân này. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 787. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 630 đã được Bộ Y tế công bố vào ngày 3/8 vừa qua. Theo đó, bệnh nhân 787 là nữ, tên P.T.A.T (51 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Trước ngày 28/7, bệnh nhân này không rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian này, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình bao gồm mẹ ruột, con gái, con rể và 2 cháu ngoại.

Từ 28 - 30/7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 630 từ TP Đà Nẵng vào Quảng Ngãi. Khoảng thời gian này, đều đặn mỗi buổi sáng từ 7 - 8 giờ bệnh nhân này đều ghé về nhà mẹ ruột, ở gần nhà, tại tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ để sắc thuốc. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 787 có lịch trình di chuyển phức tạp - Ảnh: Internet Từ 8 - 9 giờ, bà T. và bệnh nhân 630 ghé đến quán cà phê A Tèo ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ để uống cà phê. Tại đây, họ có tiếp xúc với nhiều người.

Sau 9 giờ, người này chở bệnh nhân 630 đi khám bệnh, chích thuốc tại một cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ. Từ ngày 1 - 2/8, mỗi buổi sáng từ 6 - 7 giờ, bệnh nhân này thường đi chợ thị trấn Sông Vệ, sau đó ra quán cà phê A Tèo để uống cà phê và có tiếp xúc với nhiều người. Ngày 3/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 630 ở TP Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2, bà T. đã đi khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi. Ngày 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu xét nghiệm; chiều 7/8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết bước đầu, trước khi đi cách ly tập trung, ngoài lịch trình di chuyển tiếp xúc trên, ngày nào bệnh nhân cũng thường chơi đánh bài và tiếp xúc gần với một số người, hiện chưa thể truy vết đầy đủ số người chơi cùng bệnh nhân. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để cách ly và điều trị.

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