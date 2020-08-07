Tình hình sức khỏe của cụ bà 100 tuổi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam

Xã hội 07/08/2020 11:53

Các bác sĩ vừa thông báo tình hình sức khỏe của cụ bà 100 tuổi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam. Đây cũng là ca bệnh lớn tuổi nhất ở nước ta hiện nay.

Bệnh nhân 592 là cụ bà 100 tuổi tại Quảng Nam. Đây cũng là bệnh nhân nhiễm Covid-19 lớn tuổi nhất nước ta ở thời điểm hiện tại.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, hiện tại sức khỏe bà cụ đã ổn định, thở êm, không cần thở máy, suy thận cấp đang hồi phục.

Một vị lãnh đạo của bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân chia sẻ trên VnExpress: “Nhân viên y tế đút cho cụ ăn được, sức khỏe dần ổn định”.

Cũng theo nguồn tin trên, cụ bà được xác nhận dương tính với Covid-19 vào ngày 30/7. Trước đó, sáng 22/7, cụ vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bình An - nơi bệnh nhân 524 (đã tử vong trưa 2/8) từng đến điều trị nhiều lần. Tại đây, cụ được chụp phim X-quang, siêu âm, xét nghiệm, nhập viện tại Khoa Nội.

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Sức khỏe của cụ bà 100 tuổi nhiễm Covid -19 đã dần ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23 đến 26/7, cụ điều trị ở phòng bệnh. Ngày 27 đến 29/7, cụ ở nhà và được người con gái chăm sóc.

Sau khi cụ được xác nhận nhiễm Covid-19, đến ngày 6/8, Bộ Y tế công bố thêm bệnh nhân 723, là con gái cụ, người đưa trực tiếp đưa mẹ vào bệnh viện Bình An và chăm sóc trong quá trình khám chữa bệnh tại đây.

Tính đến 6 giờ ngày 7/8: Việt Nam có tổng cộng 750 ca mắc Covid-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 298 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 178.451, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.870.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.106.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.475.

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Từ khóa:   Quảng Nam Covid-19 chống dịch Covid-19

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