Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 589 tại TP.HCM, bệnh nhân đã cùng gia đình đi du lịch nhiều ngày tại Đà Nẵng, Huế, Hội An.

Sau khi Bộ Y tế công bố danh sách bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới vào sáng nay (2/8), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng đã công bố lộ trình di chuyển của bệnh nhân 589.

Theo đó, nam bệnh nhân 42 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Vào ngày 18/7, người này cùng gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng.

Sau đó, từ ngày 20 - 21/7, ông cùng gia đình đi tham quan Hội An. Trưa 22/7, người này đi dự đám cưới tại For You Palace. Từ ngày 23 đến 24/7, ông di chuyển đến TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 589 không có biểu hiện bệnh, từng du lịch nhiều nơi - Ảnh: Internet

Ngày 25/7, bệnh nhân 589 từ TP. Huế trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D. Ngày 26/7, bệnh nhân chỉ ở nhà mình. Chiều ngày 27/7, bệnh nhân đến Trạm y tế phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) để đăng ký xét nghiệm.

Sáng 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó trở về cách ly tại nhà. Tối 31/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Hiện người này không có triệu chứng bệnh.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 589 đồng thời vệ sinh, khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống cũng như khu vực từng lui tới.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa 6 hộ xung quanh nhà bệnh nhân. Thành phố cũng đã tiến hành tìm kiếm các hành khách ngồi gần bệnh nhân trên các chuyến bay.

Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 590 ca.

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