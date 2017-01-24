Lên kế hoạch hiếp dâm bất thành, người đàn ông giết chết cô gái trẻ

Xã hội 24/01/2017 10:44

Một nữ sinh viên đã bị đại học đã bị một người đàn ông giết chết sau khi lên kế hoạch hiếp dâm bất thành, theo Shanghaiist.

Theo trang này đưa tin, một nữ sinht? viên đồng thời cũng là một diễn viên trẻ mới nổi được thông báo đã tử vong sau khi bị mất tích hơn một tuần.

Khi tìm thấy thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra ngay lập tức. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết cô gái bị giết chết. Các đối tượng khả nghi lập tức được khoanh vùng, trong đó đối tượng khả nghi nhất là một người đàn ông tên Li.

Cô gái xấu số này được xác định tên là Zhou Yulu, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành diễn xuất của trường Đại học Truyền thông Trung Quốc tại Bắc Kinh. Sở dĩ Li bị tình nghi về cái chết của Zhou vì cảnh sát đã phát hiện một đoạn tin nhắn đáng ngờ giữa Li và nạn nhân.

Ngay khi có được chứng cứ trong tay, cảnh sát đã triệu tập Li để phối hợp điều tra, ban đầu gã này một mực chối tội. Nhưng sau đó, đứng trước sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát tên Li đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo báo cáo của cảnh sát, gã Li đã khai nhận hành vi giết người của mình. Gã cho biết, trước đây hai người có nhắn tin qua lại sau khi Zhou diễn tham gia diễn trong một sự kiện do Li tổ chức, cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhưng mãi Zhou vẫn chưa nhận lời yêu. Vào ngày xảy ra vụ việc, gã hẹn Zhou ra ngoài với ý đồ cưỡng bức nhưng Zhou chống cự quá quyết liệt nên kế hoạch thất bại. Sau đó vì sợ Zhou sẽ báo cảnh sát nên Li đã giết người ngay tại khuôn viên của trường học.

Lên kế hoạch hiếp dâm bất thành, người đàn ông giết chết cô gái trẻ - Ảnh 1
Một số hình ảnh của Zhou Yulu lúc còn sống. Ảnh: Shanghaiist

Qua lời kể của bạn bè, Zhou là một cô gái ngoan ngoãn và rất được lòng mọi người xung quanh “Zhou là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, luôn hòa đồng với bạn bè xung quanh, sao hắn ta nỡ giết cô ấy như vậy”.

Khi nhận được tin báo con gái mình bị giết hại, cha mẹ Zhou hết sức đau đớn, người cha chỉ biết đứng thẩn thờ, còn mẹ Zhou thì ngất xỉu ngay lập tức.

“Con gái tôi mới hơn 20 tuổi, nó còn cả một tương lai phía trước sao cậu lại ác độc giết nó như vậy? Nhà tôi có duy nhất một đứa con gái, giờ nó mất rồi tôi biết sống sao đây? Con ơi chờ mẹ theo với, ôi con gái tội nghiệp của tôi”, mẹ nạn nhân nức nở bên xác con gái mình.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra và chờ đợi phán xét cuối cùng từ tòa án.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày