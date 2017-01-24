Khi tìm thấy thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra ngay lập tức. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết cô gái bị giết chết. Các đối tượng khả nghi lập tức được khoanh vùng, trong đó đối tượng khả nghi nhất là một người đàn ông tên Li.

Theo trang này đưa tin, một nữ sinh t? vi ên đồng thời cũng là một diễn viên trẻ mới nổi được thông báo đã tử vong sau khi bị mất tích hơn một tuần.

Ngay khi có được chứng cứ trong tay, cảnh sát đã triệu tập Li để phối hợp điều tra, ban đầu gã này một mực chối tội. Nhưng sau đó, đứng trước sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát tên Li đã phải cúi đầu nhận tội.

Cô gái xấu số này được xác định tên là Zhou Yulu, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành diễn xuất của trường Đại học Truyền thông Trung Quốc tại Bắc Kinh. Sở dĩ Li bị tình nghi về cái chết của Zhou vì cảnh sát đã phát hiện một đoạn tin nhắn đáng ngờ giữa Li và nạn nhân.

Theo báo cáo của cảnh sát, gã Li đã khai nhận hành vi giết người của mình. Gã cho biết, trước đây hai người có nhắn tin qua lại sau khi Zhou diễn tham gia diễn trong một sự kiện do Li tổ chức, cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhưng mãi Zhou vẫn chưa nhận lời yêu. Vào ngày xảy ra vụ việc, gã hẹn Zhou ra ngoài với ý đồ cưỡng bức nhưng Zhou chống cự quá quyết liệt nên kế hoạch thất bại. Sau đó vì sợ Zhou sẽ báo cảnh sát nên Li đã giết người ngay tại khuôn viên của trường học.

Qua lời kể của bạn bè, Zhou là một cô gái ngoan ngoãn và rất được lòng mọi người xung quanh “Zhou là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, luôn hòa đồng với bạn bè xung quanh, sao hắn ta nỡ giết cô ấy như vậy”.

Khi nhận được tin báo con gái mình bị giết hại, cha mẹ Zhou hết sức đau đớn, người cha chỉ biết đứng thẩn thờ, còn mẹ Zhou thì ngất xỉu ngay lập tức.

“Con gái tôi mới hơn 20 tuổi, nó còn cả một tương lai phía trước sao cậu lại ác độc giết nó như vậy? Nhà tôi có duy nhất một đứa con gái, giờ nó mất rồi tôi biết sống sao đây? Con ơi chờ mẹ theo với, ôi con gái tội nghiệp của tôi”, mẹ nạn nhân nức nở bên xác con gái mình.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra và chờ đợi phán xét cuối cùng từ tòa án.