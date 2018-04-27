Chị Ngô Thị Kiều Oanh (vợ anh Đoàn) tâm sự, do hoàn cảnh khó khăn, ở nhà lại không có công việc ổn định nên anh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ tháng 6/2016. Lúc đó chị Oanh đang mang thai con đầu lòng. Ban đầu mới sang xứ người, anh Đoàn làm nghề biển, được khoảng 4 tháng thì anh ra ngoài làm, với hy vọng kiếm thêm thu nhập để gửi về nhà trả nợ và nuôi vợ con cùng cha mẹ già yếu.

Lao động Việt Nam tử vong bất thường tại Đài Loan tên Hoàng Văn Đoàn (30 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Từ ngày nhận hung tin, cả nhà anh Đoàn gần như suy sụp hoàn toàn. Đau lòng hơn là, con trai anh chưa một lần được nhìn mặt cha đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được cha ôm ấp, vỗ về.

Cháu bé 21 tháng tuổi chưa một lần được nhìn mặt cha đẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát quá lớn mà gia đình vừa phải gánh chịu - Ảnh: Người Lao Động

Không ai dám nghĩ tai họa lại ập đến bất ngờ như vậy. Hiện tại cả gia đình gồm góa phụ trẻ, đứa con nhỏ 21 tháng tuổi và cha mẹ già yếu không biết bấu víu vào đâu. Nhìn đứa bé thơ dại chưa hiểu chuyện, chị Oanh đau đớn đến thắt lòng.

Anh Hoàng Trung Thông (anh trai nạn nhân) cho biết sau khi bỏ nghề biển ra ngoài làm việc, anh Đoàn làm rất nhiều nghề khác nhau. Trước khi xảy ra biến cố, gia đình được tin anh Đoàn đang làm thuê trong rừng. Ngày 14/4 vừa qua, bạn bè anh Đoàn tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể của anh trong rừng. Trên thi thể có hai vết thương, tay bị còng. Ngày 25/4, nhà chức trách Đài Loan đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết.

"Ngay sau khi biết được sự việc chính quyền địa phương cũng đã xuống nhà thăm hỏi động viên cũng như nắm bắt tình hình nguyện vọng của gia đình để báo cáo sự việc lên huyện", Ông Nguyễn Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng trao đổi với Người Lao Động.

Cha nạn nhân hoàn toàn suy sụp khi nghe tin con qua đời nơi xứ người - Ảnh: Người Lao Động

Ông Hoàng Văn Thái (72 tuổi) vẫn chưa thể tin con trai đã mất nơi xứ người. Hơn 12 ngày qua, người cha vẫn đau đáu trông tin báo về nguyên nhân cái chết của con. "Giờ gia đình chỉ biết nhờ cậy tất cả vào cơ quan chức năng Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh can thiệp để làm sáng tỏ sự việc, để con tôi sớm được về yên nằm trong lòng đất quê hương", ông Thái đau đớn nói.