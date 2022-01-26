Vào ngày 25/1, 6 học sinh THCS (ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) rủ nhau đi tắm suối, nhưng không may 3 em bị trượt chân xuống thác nước, khiến 2 em chết đuối.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 26/1, đại diện lãnh đạo xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ 2 học sinh thuộc gia đình cận nghèo chết đuối thương tâm.

Ngay sau khi biết được sự việc này, gia đình cả 2 em bị đuối nước đều thuộc diện hộ cận nghèo, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc đã tới thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình hai nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, gia đình có em đang điều trị tại bệnh viện 5 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, báo Công an Nhân dân đưa tin, trưa 25/1, sau khi tan trường, một nhóm học sinh lớp 6, Trường THCS Đại Lào rủ nhau vào khu vực thác 11 tầng ở Suối Cát chơi đùa. Trong lúc xuống thác tắm, 3 em học sinh bị nước nhấn chìm. Ngay khi thấy bạn gặp nạn, các em học sinh còn lại đã dùng cành cây cứu được 1 bạn vào bờ rồi tri hô người dân cứu 2 bạn còn lại.

Tuy nhiên, do cả 2 em không biết bơi nên bị nước nhấn chìm. Khoảng 15 phút sau, khi một số người dân có mặt và đưa các em lên bờ thì cả 2 đã tử vong.

Đồng thời, ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh tránh để các em chơi đùa ở những khu vực nguy hiểm để đảm bảo tính mạng cho học sinh, tránh xảy ra tai nạn thương tâm.

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