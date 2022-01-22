Công an Thái Bình bắt khẩn cấp ông bố dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ, rồi dọa tự sát

Xã hội 22/01/2022 17:19

Chiều ngày 22/1, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) vừa có lệnh bắt giữ khẩn cấp người đàn ông dùng dao cứa cổ 2 con rồi dọa sẽ tự cứa vào cổ của mình.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, chiều ngày 22/1, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ giữ người trong trường khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1987) để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 21/1, tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ 5 (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) đã xảy ra sự việc, gây xôn xao dư luận. Do mâu thuẫn vợ chồng, anh Nguyễn Văn Mạnh đã dùng con dao thái màu trắng cứa vào cổ 2 con là Nguyễn Minh Kh. (sinh năm 2017) và Nguyễn Quỳnh A. (sinh năm 2018).

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Do mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Văn Mạnh đã dùng dao cứa vào cổ 2 con rồi tự cứa dao vào cổ mình - Ảnh: Chụp màn hình

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán bánh mỳ chạy đến can ngăn thì anh Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Sau đó, Mạnh chạy ra đường tiếp tục dùng dao doạ tự tử thì bị hàng xóm căn ngăn, khống chế. Cháu Minh Kh., Quỳnh A. và Mạnh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả từ bệnh viện cho biết, 3 bố con bị thương, rách da ở vùng cổ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin ông bố dùng dao cắt cổ 2 con rồi tự sát. Theo Vietnamnet đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình phủ nhận sự việc này. Vị lãnh đạo này cho biết, có việc ông bố mắng mỏ con và làm hai cháu bị thương. Tuy nhiên, mức độ chỉ là vết xước như bị cào ở da. Người bố này đã chạy ra lề đường rồi dùng dao doạ sẽ cắt cổ mình tự tử sau những giây phút không hài lòng với con trẻ. Rất may, hàng xóm đã can ngăn, khống chế kịp thời.

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