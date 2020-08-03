Kon Tum: Cô gái đang cách ly tại nhà vẫn vô tư đi uống trà sữa, tiếp xúc với nhiều người

Dù được yêu cầu cách ly tại nhà vì từng sống chung với chị họ nhiễm Covid -19 nhưng cô gái vẫn đi uống trà sữa, tiếp xúc với nhiều người khác.

Sáng nay (3/8), Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà cho biết đã có báo cáo về trường hợp chị Đ.T.N.M (sinh năm 2001, trú thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đang được cách ly tại đây. Được biết, chị M. từng ở chung với chị họ là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 564.

Theo thông tin trên Người lao động, vào ngày 13/7, chị M. có đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm chị họ ốm. Từ ngày 25 - 27/7, chị M. sống chung với chị họ. Sau đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27/7, chị M. ra Bến xe Đà Nẵng bắt xe khách loại 16 chỗ, nhà xe Vạn Thành để về Kon Tum.

Khi lên xe, chị M. vẫn ngồi gần cửa lên xuống. Trong thời gian này, chị có đeo khẩu trang nhưng đôi lúc cũng bỏ ra.

Dù đang phải cách ly tại nhà, cô gái trẻ vẫn đi uống trà sữa với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đến 13 giờ 30 phút ngày 28/7, chị M. đến cơ quan chức năng khai báo y tế, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu tự cách ly tại nhà. Dù vậy, cùng ngày chị M. vẫn đi uống trà sữa với bạn nam (sinh năm 2001, trú thôn 11, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà). Ngày 1/8, chị có gặp bạn nữ (sinh năm 2001, trú thị trấn Đắk Hà).

Tối cùng ngày, biết tin chị họ dương tính với Covid-19 nên chị M. gọi điện báo Trung tâm y tế giám sát, điều tra, xác minh dịch tễ và đưa đi cách ly y tế.

Như vậy, trong thời gian từ khi trở về đến khi cách ly, chị M. đã tiếp xúc tổng cộng 8 người. Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà đã tiến hành cách ly tại nhà những người tiếp xúc gần với chị M. và những người tiếp xúc với những người này.

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