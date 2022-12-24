Kịp thời giải cứu 11 người thoát khỏi vụ cháy chung cư tại Hà Nội

Xã hội 24/12/2022 09:56

Vụ cháy xảy ra tại một căn trên tầng 18, tòa chung cư CT1 Văn Khê, thuộc Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, rạng sáng 24/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại tầng 18 tòa chung cư Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội). Cảnh sát đã giải cứu được 11 người thoát nạn.

Vào lúc 5h02 ngày 24/12, vụ cháy xảy ra tại một căn trên tầng 18, tòa chung cư CT1 Văn Khê, thuộc Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Kịp thời giải cứu 11 người thoát khỏi vụ cháy chung cư tại Hà Nội - Ảnh 1
Nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà bị cháy - Ảnh: Dân Trí

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lực lượng chức năng ngay sau đó xuất 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ của Công an Q. Hà Đông và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, cứu người.

Kịp thời giải cứu 11 người thoát khỏi vụ cháy chung cư tại Hà Nội - Ảnh 2
Chiến sĩ PCCC cõng cụ già xuống nơi an toàn - Ảnh: báo Thanh Niên

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu thành công 11 người, trong đó một cụ già được cõng xuống nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

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