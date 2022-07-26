Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ thi thể nam giới được phát hiện trên khu vực đồi Cao.

Theo thông tin báo Lao Động, tối ngày 26/7, lãnh đạo Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ thi thể nam giới được phát hiện trên khu vực đồi Cao (thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/7, người dân phát hiện thi thể nam giới tại khu vực đồi Cao, thuộc tổ dân phố Hàm Long (thị trấn Núi Đèo). Nhận được tin báo, Công an huyện Thuỷ Nguyên nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Qua kiểm tra, thi thể là nam giới, tầm tuổi từ 16 - 20, đang trong quá trình phân huỷ.

Hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, thời điểm được phát hiện, trên người bị quấn chăn và dây, không có giấy tờ tùy thân. Sau khi xác minh, công an cho biết, nạn nhân là nam thiếu niên 16 tuổi, nhà ở huyện Tiên Lãng, 2 tuần trước tới nhà người thân ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên chơi. Sau khi tới chơi ở đây thì người này mất tích, khiến gia đình đi tìm suốt nhiều ngày qua.

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