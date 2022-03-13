Kinh hoàng khoảnh khắc nam thợ điện gặp nạn, treo người cứng đờ trên cột điện

Xã hội 13/03/2022 11:51

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thợ điện gặp tai nạn khi đang trèo lên cột điện để sửa chữa, nhiều người trong khu dân cư chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

 

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn sửa chữa điện được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo những thông tin được chia sẻ trong đoạn clip, người thợ điện này trèo lên cột điện để kiểm tra, sửa đường dây.

Trong quá trình làm việc, chưa rõ nguyên nhân gì xảy ra đã khiến người thợ điện không may gặp phải tai nạn, toàn thân cứng đờ treo người lơ lửng trên cột điện. 

 

Kinh hoàng khoảnh khắc nam thợ điện gặp nạn, treo người cứng đờ trên cột điện - Ảnh 1

 

Chứng kiến sự việc xảy ra, người dân trong khu phố không khỏi hoảng sợ, thương xót cho nam thợ điện xấu số và chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng đặc biệt quan tâm.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (13/3) trên đường Nguyễn Hữu Tiến (Hà Tiên, Kiên Giang). Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới tai nạn.

Kinh hoàng khoảnh khắc nam thợ điện gặp nạn, treo người cứng đờ trên cột điện - Ảnh 2

 

Chứng kiến khoảnh khắc đau lòng trong đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại bình luận xót xa:

"Đau lòng. Nghề nào cũng có rủi ro tai nạn nghề nghiệp của nghề đó. Vì đồng tiền chén cơm manh áo lo cho gia đình ngthân mà cố gắng giữ lấy bản thân mình nhé mọi người. Chia buồn cùng gia đình anh thợ điện".

"Khổ thân, mọi người làm thì phải ngắt điện đi, không thể chủ quan được".

"Không phải nói hết, chứ mọi người làm mấy nghề này nên nâng cao ý thức an toàn lao động, cứ xuề xoà kiểu tôi làm hoài có sao đâu, đến hồi có sao thì không còn cơ hội nữa rồi. Mong anh yên nghỉ".

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