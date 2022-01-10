Kiều bào muốn về TP.HCM đón Tết Nguyên Đán cần chuẩn bị và thực hiện những quy trình gì?

Đặc biệt đối với hành khách chuẩn bị đến TP.HCM (bao gồm các kiều bào), ngành y tế tạm chia thành 2 giai đoạn. Cụ thể, trước nhập cảnh, bà con cần có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) được cơ quan thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

Theo thông tin của Vietnamnet, tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” diễn ra hôm 9/1, ông Huỳnh Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 1/1, Chính phủ đã cho phép TP tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế.

Khi nhập cảnh vào TP.HCM, bà con phải thực hiện theo quy trình 5 bước UBND TP đã ban hành:

Đồng thời, hành khách phải khai báo y tế; khai báo về việc tiêm vắc xin (không áp dụng đối với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống). Người từng là F0 cần có giấy xác nhận khỏi bệnh...

Bước 1: Vừa đáp xuống sân bay, bà con phải tạo mã QR cá nhân, bằng cách cài đặt ứng dụng PC-Covid.

Bước 2: Người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu test nhanh dương tính, hành khách sẽ phải làm xét nghiệm PCR khẳng định và chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12, giải trình tự gene.

Bước 3: Đối với trường hợp test nhanh âm tính, bà con được hướng dẫn rời sân bay về nơi cư trú đã đăng ký trước. Trong quá trình di chuyển, bà con không được dừng dọc đường, bảo đảm 5K.

Bước 4: Khi bà con đã về nơi cư trú, địa phương tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe và việc tuân thủ các quy định phòng dịch.

Đối với hành khách khi về địa phương đã tiêm đủ liều, phải theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày. Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin cần cách ly tại nhà 7 ngày.

Bước 5: Nhân viên y tế địa phương tới lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người nhập cảnh vào ngày cách ly thứ 3 hoặc thứ 7 tùy theo đối tượng như trên. Nếu âm tính, người nhập cảnh tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đủ 14 ngày. Nếu dương tính, sẽ được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12.

Lu ý, nếu vì lý do gì đó mà y tế địa phương mặc dù đã tiếp nhận thông tin nhưng chậm tiếp cận thì quý bà con, quý hành khách nên chủ động liên hệ với trạm y tế để các trạm này phải biết và hỗ trợ.