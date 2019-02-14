Không xin được tiền, chồng tưới xăng đốt chết vợ ở Bình Phước

Xã hội 14/02/2019 17:58

Thấy mệt trong người nên Hiệp nói vợ đưa tiền đi khám bệnh nhưng bị vợ mắng. Tức giận, người này đã tưới xăng đốt chết vợ.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lâm Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là chị N. (SN 1980), vợ của Hiệp.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11/2, Hiệp thấy mệt trong người nên nói vợ đưa tiền cho mình đi khám bệnh. Tuy nhiên chị N. không đồng ý đưa tiền, trách móc chồng bị mệt vì uống rượu rồi đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó Hiệp được con gái đưa đến tiệm thuốc Tây để truyền dịch, khám bệnh rồi chở về nhà nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, Hiệp nhớ đến chuyện vợ chửi mình nên bực tức, chạy xuống bếp lấy 2 chai nhựa rồi hút xăng từ xe máy ra ngoài.

Không xin được tiền, chồng tưới xăng đốt chết vợ ở Bình Phước - Ảnh 1
Xin tiền để đi khám bệnh không được, chồng tưới xăng đốt chết vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, Hiệp cầm 2 chai xăng tưới lên người chị N. rồi châm lửa đốt. Người vợ hoảng loạn kêu cứu và xông ra ngoài tháo chạy.

Hàng xóm phát hiện sự việc nên đã hợp sức giúp chị N. dập lửa, sau đó đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong sau đó không lâu. Hiệp bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Cách đây không lâu, tại xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ chồng đốt nhà khiến vợ chết cháy gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ tối 17/1, Giàng A Chứ (SN 1990, trú tại bản Chiên Vang, xã Ta Ma) xảy ra cãi vã với vợ là chị Mùa Thị C. (SN 1988). Tức giận, Chứ dùng can xăng 20 lít châm lửa đốt nhà.

Lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ căn nhà gỗ của hai vợ chồng. Chứ và chị C. được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo trong tình trạng bỏng nặng. Do lửa thiêu gần như toàn bộ cơ thể, chị C. đã tử vong không lâu sau đó.

Không xin được tiền, chồng tưới xăng đốt chết vợ ở Bình Phước - Ảnh 2
Đòi ly hôn không được, Chứ tưới xăng đốt nhà khiến vợ tử vong, bản thân cũng bị bỏng nặng - Ảnh: Báo Đất Việt

Theo chính quyền địa phương, mâu thuẫn xuất phát từ việc Chứ đòi ly hôn để cưới vợ mới nhưng chị C. không đồng ý. Cặp đôi nhiều lần cự cãi về vấn đề này nên làng trên xóm dưới ai cũng biết. Tối 17/1, hai vợ chồng lại cãi nhau, Chứ ra tạp hóa mua can xăng 20 lít mang về đốt nhà. Do chị C. can ngăn nên hai bên giằng co, xăng đổ vào người chị C., gần đó bếp đang cháy nên bén lửa biến hai vợ chồng thành ngọn đuốc sống.

Vợ chồng Chứ có 5 người con, cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi, đứa lớn mới lên 10. Cả 5 đứa trẻ bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát khi mẹ chết, bố vướng vào lao lý, căn nhà và toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. 

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