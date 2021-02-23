Không tìm được ‘con mồi’, hai tên cướp lên chùa 'giải hạn' thì bị công an bắt

Xã hội 23/02/2021 14:28

Không tìm thấy nạn nhân nào để thực hiện hành vi cướp tài sản, 2 thanh niên lên chùa "giải hạn" thì bị công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trịnh Khánh Đăng và Phan Dương Anh (cùng 25 tuổi; cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Không tìm được ‘con mồi’, hai tên cướp lên chùa 'giải hạn' thì bị công an bắt - Ảnh 1
Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Đất Việt

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 19/1, Đăng và Anh phát hiện một đôi nam nữ để túi xách trên xe máy nên lập tức đuổi theo phía sau. 

Sau hơn 10 km theo dõi, đến đoạn đường vắng (thuộc xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), 2 đối tượng áp sát xe đôi nam nữ, giật túi xách bên trong có 2 vòng bạch kim trị giá trên 50 triệu đồng, gần 60 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Sau khi kiểm tra túi xách, bọn chúng chia nhau tiền mặt, còn 2 vòng bạch kim thì nghi là giả nên đã vứt bỏ.

Đến chiều 26/1, Đăng và Anh tiếp tục đi tìm "con mồi" để thực hiện hành vi nhưng không thấy nên đã rủ nhau đến một ngôi chùa ở huyện Vĩnh Lợi để ... giải hạn.

Tuy nhiên khi vừa đến nơi thì hai đối tượng bị công an mời về trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản trên.

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"Đêm đó, tôi nghĩ con cố chạy cuốc cuối rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu, không ngờ gặp nạn. Chắc con đói bụng lắm!", mẹ của nam tài xế bị cướp đâm tử vong nghẹn ngào chia sẻ.

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